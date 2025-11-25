La CNMC hace firme la autorización de la OPA de Bondalti sobre Ercros al no elevarse al Consejo de Ministros

Archivo - Fachada de la sede de Ercros, en Aranjuez, Madrid (España). El Consejo de Ministros ha autorizado "sin condiciones" la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) voluntaria del grupo italiano Esseco sobre Ercros. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha hecho definitiva la autorización de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de la firma portuguesa Bondalti Ibérica sobre el grupo químico español Ercros, después de que el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa no considerara necesario elevar la operación al Consejo de Ministros.

Bondalti ha comunicado, a través de Ercros, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la resolución de la CNMC por la que se autoriza la concentración económica derivada de la oferta "ha devenido firme y eficaz" al no haber considerado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, necesario elevar la operación al Consejo de Ministros.

Con ello, la condición en materia de Derecho de la competencia en España a la que estaba sujeta la oferta ha quedado cumplida.

La CNMC autorizó catorce operaciones de concentración durante el mes de octubre, de las cuales trece se aprobaron en primera fase --incluida una con compromisos--, mientras que la restante, la OPA de la portuguesa Bondalti sobre Ercros, fue autorizada en segunda fase con condiciones.

La empresa lusa notificó la adquisición de la firma española el 9 de julio de 2024 y, durante la primera fase del análisis, el organismo supervisor identificó riesgos para la competencia en los mercados de sosa cáustica e hipoclorito sódico, lo que llevó a iniciar la segunda fase de la investigación en diciembre, ya concluida.

En respuesta, Bondalti presentó una serie de compromisos que la CNMC finalmente ha considerado "adecuados, suficientes y proporcionados para solucionar los problemas de competencia".

Los compromisos incluyen el suministro de hipoclorito a terceros fabricantes a precio de coste, por un volumen máximo de 85.000 toneladas anuales, así como la obligación de realizar dicho suministro mediante una oferta marco que establezca las condiciones básicas de compra y entrega aplicables a todos los compradores.

El acuerdo tendrá una duración inicial de cinco años, prorrogable hasta un máximo de quince, y su cumplimiento será supervisado por un administrador independiente designado para garantizar que Bondalti respeta las obligaciones asumidas.

A las 9.45 horas, las acciones de Ercros subían un 4,17% en el Mercado Continuo, donde cotizan, hasta los 3,25 euros, impulsadas por la confirmación de la autorización definitiva de la OPA lanzada por Bondalti sobre la compañía.

Con esta cotización, la oferta de 3,505 euros por título presentada por Bondalti implica una prima de aproximadamente el 7,9% respecto al precio actual de mercado.

OFERTA DE 3,505 EUROS

En un comunicado, Bondalti recordó que su oferta asciende a 3,505 euros en efectivo por cada acción de Ercros, lo que representa una prima del 39,3% sobre el precio medio ponderado por volumen del último mes (2,52 euros).

Este importe resulta del ajuste del precio inicial de 3,6 euros a la distribución de dividendos realizada por Ercros, lo que equivalía a una prima del 40,6% --incluidos los dividendos distribuidos-- respecto al precio de cierre del 5 de marzo de 2024 (2,56 euros).

En total, el importe máximo que Bondalti desembolsaría alcanzaría los 320,48 millones de euros.