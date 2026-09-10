La CNMV suspende "cautelarmente" la negociación de las acciones de Ercros en Bolsa

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acordado suspender cautelarmente a partir de este 11 de septiembre la negociación en Bolsa de las acciones de Ercros, según una información relevante remitida al organismo regulador.

La decisión tiene lugar tras finalizar el plazo de aceptación este jueves de la oferta pública de adquisición (OPA) de exclusión formulada por Bondalti sobre Ercros a 3,505 euros por acción en efectivo.

La CNMV prevé mantener la suspensión hasta que se produzca la exclusión definitiva de la negociación de las acciones de la sociedad.

La oferta de Bondalti se dirigía de forma efectiva al 22,77% del capital social de Ercros, correspondiente a un total de 20.820.562 acciones, al ser Bondalti ya titular del 77,23% desde la anterior OPA presentada sobre la compañía.

El período de aceptación de los accionistas de Ercros comenzó el pasado 24 de julio, días después de que Bondalti recibiera la autorización de la OPA de exclusión de la CNMV, y el resultado determinará el total del capital que queda en manos de Bondalti y cuál en el de los accionistas.

NUEVA OFERTA

La operación se produce tras la liquidación, el pasado 24 de marzo, de la oferta pública voluntaria previa formulada por Bondalti, tras la que alcanzo una participación en el capital social de Ercros del 77,23%.

Si tras el resultado de esta nueva OPA Bondalti alcanza el 90% del capital social con derecho de voto de Ercros y la oferta es aceptada por titulares de acciones representativas de, al menos, un 90% de los derechos de voto de Ercros a los que se dirige, Bondalti podrá ejercer el derecho de venta forzosa de las acciones restantes.

En el caso de que no se superen estos umbrales, los accionistas que no acudan a la venta mantendrán su participación en la empresa, aunque esta ya no será cotizada.