El colectivo de cocineros rurales, Mahou e Interporc, entre los galardonados con los premios Alimentos de España

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, entrega premio al chef Luis Alberto Lera en Madrid Fusión - MAPA - Archivo

El premio especial se personifica en Luis Alberto Lera, chef de Lera, designado por sus compañeros alcalde de los cocineros rurales

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha otorgado el premio extraordinario 'Alimentos de España' de este año al colectivo de cocineros rurales, en reconocimiento a la destacada labor profesional, social y cultural que desarrollan, así como a Mahou, Viena Capellanes o Interporc, entre otros, galardonados de esta edición, según recoge la orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, el jurado ha valorado que los cocineros rurales representan un "modelo ejemplar" de colaboración entre cocina y territorio, ya que trabajan "estrechamente" con productores locales y ponen en valor los alimentos de proximidad.

Además, su actividad impulsa la sostenibilidad del sistema alimentario, preserva el patrimonio gastronómico y fortalece el tejido económico rural y su labor de este colectivo contribuye al arraigo poblacional y a la generación de empleo en zonas despobladas.

De esta forma, el jurado ha querido personificar este premio en la figura de Luis Alberto Lera, chef y propietario del restaurante Lera, en Castroverde de Campos (Zamora). Lera fue reconocido por sus compañeros como alcalde de los cocineros rurales en abril de 2024, en el congreso internacional sobre cocina rural Terrae.

Lera encarna el compromiso que todos los cocineros que desarrollan sus negocios en los entornos rurales mantienen con el territorio, la innovación desde la tradición y la proyección de una imagen moderna y de calidad del medio rural español. En 2022, el chef zamorano recibió el premio 'Alimentos de España a la Defensa del Producto' por la puesta en valor del producto español en su propuesta gastronómica.

Entre los galardonados de esta edición destacan iniciativas que promueven la sostenibilidad, la digitalización, la internacionalización y el desarrollo rural, y que reflejan la diversidad y riqueza del sistema alimentario nacional.

En esta edición también han sido reconocidos la marca de cervezas Mahou, que recibe el galardón que reconoce a la Industria Alimentaria; Vacum Carnes de Lujo (Valencia) y Panduru Economía Circular (Asturias), a la Iniciativa Emprendedora, mientras que el galardón a la innovación es para Remolonas Foods (Valladolid).

El premio a la internacionalización alimentaria ha recaído en Consorcio Español Conservero (Cantabria), mientras que el de la producción ecológica es para Komvida Kombucha (Badajoz) e Interfish España (Pontevedra), premiado a la producción de la Pesca y Acuicultura.

Interporc se lleva el galardón a la promoción, mientras que el premio a la restauración es para Viena Capellanes (Madrid) y la iniciativa para la Reducción del Desperdicio Alimentario recae en la Fundación Formació i Treball (Barcelona). El premio a la comunicación es para José María Montero, director del programa Tierra y Mar de Canal Sur TV.

Agricultura recuerda que estos galardondes premian la excelencia, innovación y compromiso de empresas, profesionales y colectivos que contribuyen al desarrollo y prestigio del sector alimentario español. Creados en 1987, reconocen a empresas y productos que destacan por su calidad, innovación y contribución a la gastronomía española. Este reconocimiento se engloba en la campaña 'El país más rico del mundo' para reforzar la marca España como potencia alimentaria y gastronómica de calidad.