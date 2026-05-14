Colonial convoca una junta para aprobar un dividendo de 0,32 euros, reducir el capital social y emitir bonos

Archivo - El presidente de Colonial, Juan José Bruguera (i), y el consejero delegado, Pere Viñolas (d). - COLONIAL - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Colonial ha convocado una junta general ordinaria para aprobar el reparto de 200,8 millones de euros en dividendos, reducir el capital social en 36,3 millones, autorizar la emisión de obligaciones convertibles por 784,2 millones y reelegir como consejeros al presidente de la compañía, Juan José Brugera Clavero, y al consejero delegado, Pere Viñolas Serra.

Según se desprende de una comunicación con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la cita tendrá lugar de forma exclusivamente telemática el 17 de junio a las 11:00 horas en primera convocatoria.

El orden del día incluye el examen y aprobación de las cuentas anuales, de los informes de gestión individuales y consolidados, así como el cambio de la denominación de la sociedad de "Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A." a "Colonial SFL, SOCIMI, S.A.".

Asimismo, se discutirá destinar los beneficios obtenidos de 171.058.404,81 euros al reparto de dividendos y a la reserva legal a razón de 153.952.564,33 euros y 17.105.840,48 euros, respectivamente.

A estos 153,9 millones se sumarían otros 2.496.737,17 euros con cargo a reservas voluntarias y a una prima de emisión de 44.300.998,34 euros. En total, el dividendo de 0,32 euros por acción equivaldría a un desembolso final de 200.750.299,84 euros.

Igualmente, se propondrá reducir el capital social por 36.250.000 euros mediante la amortización de 14,5 millones de títulos propios representativos del 2,311% del capital actual. Se solicitará también autorización para emitir obligaciones convertibles por un plazo de cinco años y un importe máximo de 784.180.858,75 euros.

La convocatoria abordará la reelección como consejeros del presidente Bruguera Clavero y del CEO Pere Viñolas. Relacionado con esto, se deberá decidir sobre la política de remuneraciones para los miembros del consejo de administración consistente en la entrega de acciones. De salir adelante, estará en vigor desde 2027 hasta 2029.