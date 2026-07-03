Colonial SFL entra en el mercado inmobiliario alemán a través de una 'joint venture' con Generali de 300 millones

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Colonial SFL y Generali Real Estate han anunciado este viernes la creación de una 'joint venture' en la que la socimi española ostentará el 51% de la sociedad, propietaria de una cartera de dos edificios 'superprime' en el distrito central de negocios de Berlín valorados en cerca de 300 millones de euros.

Según han informado ambas compañías en un comunicado conjunto, los activos son 'LindenCorso', en Unter den Linden, y 'Atrium', en Friedrichstrasse, que anteriormente formaban parte de un fondo de Generali participado por empresas e inversores locales.

Como parte de esta asociación estratégica, con la que Colonial entra en el mercado alemán, Generali mantendrá una participación del 49% en la sociedad conjunta y seguirá siendo socio operativo a largo plazo en Alemania para esta cartera.

Para Colonial, su inversión de unos 150 millones de euros está alineada con su estrategia de expansión selectiva en las principales ciudades 'gateway' europeas, enfocándose en activos "de alta calidad, en ubicaciones céntricas, sólidos fundamentales, elevada visibilidad de ingresos y potencial de crecimiento", ha subrayado la compañía.

Asimismo, la socimi española ha destacado que esta operación refuerza su plataforma paneuropea, amplía la diversificación geográfica de la cartera 'prime' del grupo y aporta ingresos "inmediatos" junto con crecimiento a medio plazo.

Colonial ha subrayado, además, que esta operación también supone un paso más en su estrategia de reciclaje de capital, al redistribuir capital en oportunidades "que ofrecen perspectivas de crecimiento superiores y atractivos rendimientos ajustados al riesgo".

Por su parte, para Generali Real Estate, esta transacción refleja "un enfoque continuo en la gestión activa de carteras, orientada a optimizar los rendimientos y mitigar los riesgos de concentración, manteniendo al mismo tiempo la exposición a activos de primer nivel en mercados estratégicamente relevantes".

DOS EDIFICIOS EN EL CENTRO DE BERLÍN CON OFICINAS, COMERCIOS Y VIVIENDAS

Los dos activos que gestionará la 'joint venture' entre ambas empresas, 'LindenCorso' y 'Atrium', están situados en zonas emblemáticas del centro de Berlín.

En conjunto, los activos representan 42.000 metros cuadrados de superficie bruta y cuentan con un perfil diversificado de uso mixto que combina oficinas, espacios comerciales y viviendas de primer nivel.

Los dos activos cuentan con plantas amplias, una base diversificada de inquilinos "de elevada calidad" y una ocupación superior al 90%, proporcionando ingresos estables a la sociedad.

Ambas compañías han indicado que la transacción está sujeta a las autorizaciones pertinentes.