Colonial SFL gana 111 millones hasta junio, un 4% más, y la IA ya concentra el 30% de los nuevos contratos

Edificio LinderCorso en Berlín - COLONIAL

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Colonial SFL obtuvo un beneficio recurrente de 111 millones de euros en los seis primeros meses de 2026, lo que supone un incremento del 4% respecto al mismo periodo del año anterior, tras elevar un 5% las rentas que recibe del alquiler de sus oficinas, hasta los 207 millones de euros.

El beneficio neto en este periodo fue de 230 millones de euros, tras sumar 126 millones de euros procedentes de la revalorización de los activos, aunque esta partida no tiene ningún efecto en caja y solo responde a las reglas de contabilidad que atañen a las socimis. En comparación con el año pasado, el beneficio neto cae un 7,6% por la menor revalorización de este año.

En este sentido, el valor de sus activos asciende ya a 12.082 millones de euros, un 3,4% más que hace un año en términos comparables (el año pasado fue del 4%), destacando las alzas del 5,8% registradas en sus inmuebles de Madrid o del 4,3% en Barcelona, en contraste con el 2,4% de París.

No obstante, la capital gala destaca por haber registrado en este primer semestre del año una subida del 26% en los precios de alquiler firmados en renovaciones, frente al 9% del conjunto del grupo. En un encuentro con la prensa, el presidente de la socimi, Juan José Brugera, y el consejero delegado, Pere Viñolas, han resaltado que este dato marca un nuevo máximo de los últimos años.

Ambos han explicado que el mercado en París está evolucionando actualmente a un ritmo más lento que el español en su conjunto, debido al peor comportamiento de la economía francesa y a la propia idiosincrasia del mercado de oficinas parisino --con espacios más grandes y difíciles de alquilar--, pero han defendido que sus activos (situados en localizaciones 'prime') se están comportando mejor.

AUGE TECNOLÓGICO

La socimi firmó contratos por un total de 60.985 metros cuadrados en estos seis meses, lo que representa aproximadamente 28 millones de euros adicionales de rentas anualizadas. Las empresas de Inteligencia Artificial (IA) y de tecnología representaron hasta el 30% de esos contratos.

"Esto pone de manifiesto la creciente demanda de empresas innovadoras y de conocimiento intensivo por lugares ubicados en los distritos financieros de las ciudades y bien conectados", señala la compañía.

En cuanto a la ocupación de sus activos, creció en dos puntos porcentuales, tras pasar de un 94% al 96% actual. Una parte de la superficie actualmente disponible corresponde a sus proyectos Madnum (Madrid) y Haussmann (París), recientemente entregados y con una contratación que avanza favorablemente.

REDUCE UN 5% LA DEUDA

En el plano financiero, la deuda neta es de 4.708 millones de euros, un 5% por debajo de la del año pasado, con una LTV (proporción de deuda respecto al valor de los activos) del 36,7% y un coste financiero del 1,99%. La liquidez alcanza los 2.474 millones de euros, que cubre todos los vencimientos de deuda hasta 2029.

Desde el punto de vista de las inversiones, Viñolas ha señalado que la compañía está centrada "en el reciclaje de capital y la flexibilidad del balance", lo que explica que ya haya alcanzado el 87% del objetivo de desinversiones de 500 millones de euros fijado a finales de 2025, con 440 millones de euros.

Por último, la compañía ha confirmado su previsión de alcanzar un beneficio por acción de entre 34 y 35 céntimos para 2026 y entre los 39 y 41 céntimos para 2028. El primer semestre lo ha cerrado en 17,8 céntimos por acción.