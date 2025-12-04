Comienza a operar PremiumFiber, la 'fiberco' de MasOrange y Vodafone España con el fondo soberano de Singapur

Archivo - Logo de PremiumFiber, la 'joint venture' de fibra de MasOrange y Vodafone España - PREMIUMFIBER - Archivo

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

PremimuFiber, la compañía de fibra óptica ('fiberco') de MasOrange y Vodafone participada en un 25% por el fondo soberano de Singupur (GIC), ha arrancado sus operaciones en España este jueves, tras completarse el acuerdo entre los tres socios, según han informado en un comunicado conjunto.

La 'joint venture' inicia su actividad con una red de fibra hasta el hogar (FTTH) que cubre alrededor de 12 millones de unidades inmobiliarias y con casi 5 millones de clientes en España.

Desde el punto de vista directivo, contará con Blanca Ceña como consejera delegada, que tiene una dilatada experiencia profesional en el sector 'telco' dado que trabajó durante casi 25 años en Vodafone (entre 1995 y 2020), tras lo cual fichó por la empresa de torres de telecomunicación Vantage Towers, a la cual se incorporó en calidad de directora general y presidenta del consejo en España.

"PremiumFiber, la mayor 'fiberco de Europa en términos de clientes, contribuirá al desarrollo de la conectividad y la digitalización en España, ofreciendo beneficios operativos y creando un referente en desarrollo sostenible a través del uso más eficiente de los activos de red", han resaltado.

En esa línea, Ceña ha argumentado que el inicio de las operaciones de PremiumFiber es una "gran noticia" para MasOrange, para Vodafone y para "el cliente español de telecomunicaciones".

"Proporcionará la infraestructura de red más avanzada y de mayor calidad que facilitará la rápida adopción de tecnologías de vanguardia, fomentando la innovación en nuestro país", ha opinado.

La 'fiberco', de la que MasOrange posee el 58%, mientras que Vodafone España ostenta el 17% y GIC el 25% restante, tiene una estructura de capital con alrededor de 5.000 millones de euros de deuda neta, la mayoría de la cual cuenta con una calificación de grado inversor.

En ese sentido, MasOrange ha conseguido alrededor de 3.200 millones de euros procedentes de la operación de PremiumFiber, mientras que Vodafone España ha logrado unos 1.400 millones de euros.