COMUNICADO: Coguan anuncia los nombramientos de Antonio Gimeno Calvo y Corinna Hoppe

Los dos nuevos directivos refuerzan un equipo con visión de mercado para acelerar el crecimiento de la empresa.

Coguan (www.coguan.com), la nueva red abierta de publicidad online enfocada al mercado español, ha anunciado hoy los nombramientos de Antonio Gimeno Calvo y Corinna Hoppe, ambos con trayectorias profesionales de éxito a nivel internacional.

Antonio Gimeno Calvo se une a Coguan como Chief Marketing Officer (CMO) dirigiendo las actividades de marketing, comunicación, desarrollo del programa de empresas asociadas y de nuevos productos. Desde el 2005, Antonio trabajó en 3 continentes para Amino Communications, líder mundial en decodificadores de IPTV, como Jefe de Alianzas Estratégicas, Jefe de Marketing y Comunicación, y Analista de Negocios, obteniendo varios galardones internacionales como el CSI Product of the Year Award 2007 en la categoría mejor tecnología de IPTV. Antonio recibió el premio Amino Excellence Award a modo personal en agosto del 2008. Previamente trabajó como Consultor e Ingeniero para más de 20 organizaciones como Bausch & Lomb e Infineon Technologies, definiendo planes de negocios, entradas a nuevos mercados, y programas de mejoras de rendimiento con reducciones de costes multimillonarias. Antonio es bilingüe en inglés y español.

Antonio se graduó en el ICAI de la Universidad Pontificia Comillas y extendió sus estudios de ingeniería industrial en la Universidad de Lincoln en Inglaterra donde fue primero de promoción con la máxima calificación. De allí fue seleccionado para un programa de postgrado de prestigio en la Universidad de Cambridge y completó dos cursos más de Creación de Negocios y Financiación de Start-ups Tecnológicas de Alto Crecimiento en el Centro de Emprendedores de la misma universidad, al mismo tiempo que un Diploma en Gestión Financiera por la Association of Chartered Certified Accountants en Londres. Antonio es miembro del Chartered Institute of Marketing y del Institute of Leadership & Management.

Coguan también tiene el placer de anunciar el nombramiento de Corinna Hoppe, Chief Operations Officer (COO), responsable de la gestión de proyectos como Coguan AdShareTM y Coguan PostShareTM, y del desarrollo de blogs pertenecientes a Coguan. Corinna completó más de 50 proyectos de desarrollo de websites en alemán, italiano y francés, y 35 campañas de marketing online para grandes empresas en su cargo anterior de Jefe de Proyectos y Consultor con namics AG, empresa líder de desarrollo de websites y tecnología para Internet en el mercado suizo. En el 2007 ganó el premio Swiss Web de calidad en la categoría gestión de proyectos por la website www.musicstar.sf.tv. Desde el 2005 se ha especializado en desarrollo de websites, gestión de cuentas de clientes, online marketing en disciplinas como SEM (Search Engine Marketing), publicidad en Internet, y cuenta con una sólida experiencia en gestión del desarrollo de páginas web. También trabajó durante una año para la empresa Luna Park GmbH, una de las primeras consultorías SEO (Search Engine Optimization) en Alemanía, y a su vez fue coautora del artículo de investigación "búsqueda de producto por Internet" (en alemán: Produktsuche im Internet) publicado en el 2004. Corinna habla alemán, inglés y español.

Corinna tiene dos licenciaturas en Administración de Empresas por la Universidad de Colonia (Dipl-Kff.), Alemania, y en Economía por la Universidad Rheinische Friedrich-Wilhelms (Dipl. Vw.) de Bonn, Alemania.

Carlos Bravo Sánchez, CEO de Coguan, dijo: "es un placer presentar a dos ejecutivos capaces de aportar gran valor a nuestra empresa. Con ellos esperamos poder cementar los pilares fundamentales de Coguan, al mismo tiempo que desarrollar nuestros valores como empresa y futuros planes de expansión internacional."

Acerca de Coguan Coguan S.L. es la nueva red abierta de publicidad en España conectando a la comunidad online de anunciantes y soportes. La visión de Coguan es mejorar la transparencia, calidad y control de publicidad en Internet para nuestros clientes. El propósito del modelo de negocio es transformar la industria de publicidad online hispana.

