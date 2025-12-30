El consorcio liderado por CAF se adjudica el proyecto para la línea 10 del metro de Nápoles por 630 millones

Archivo - El consorcio liderado por CAF se adjudica el proyecto integral para la línea 10 del metro de Nápoles (Italia) - IOVO PETROV/CAF - Archivo

El consorcio (RTI), liderado por CAF junto a las empresas AET, Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie, Mer Mec STE y Leonardo, ha resultado adjudicatario por E.A.V., operadora de transporte de la región italiana de Campania, para la ejecución del proyecto integral de la nueva Línea 10 del Metro de Nápoles en su Lote 2, que abarca el diseño e implementación del sistema automático de metro.

El valor total del contrato con todas las opciones contempladas podría superar los 630 millones de euros.

La fase inicial base adjudicada tiene un valor de 259 millones de euros, según ha informado la compañía con sede en la localidad guipuzcoana de Beasain.

El alcance completo del Lote 2 incluye el sistema de señalización CBTC/ATO GoA4, las subestaciones eléctricas, la catenaria, las redes de datos, telecomunicaciones, puertas de andén y el Centro de Control Operativo, así como el suministro de la nueva flota de trenes 100% automáticos, los equipos de taller para los nuevos depósitos y su mantenimiento integral.

Estas unidades de metro, basadas en la plataforma INNEO de CAF, estarán compuestas por tres coches con alta capacidad, y contarán con un diseño interior y exterior "moderno e innovador".

La empresa ha señalado que este contrato constituye un "nuevo hito" en su historia, ya que además de su relevancia como proyecto integral de movilidad, confirma "la apuesta continuada de la compañía en el segmento de la señalización ferroviaria".

CONDUCCIÓN AUTOMÁTICA

Además, supone la primera referencia de CAF en el ámbito de la conducción automática de metros, completando así la gama actual de soluciones de señalización en vía (trackside) y embarcada (on-board) en el segmento Mainline -red ferroviaria general-.

El sistema de CAF, denominado OPTIO, habilitará el funcionamiento de la red de metro en modo automático (GoA4), "dotándolo de una mayor fiabilidad al aumentar la automatización de la operación", han apuntado. Todo ello a través de la aplicación de una solución avanzada en el ámbito de la señalización.

La señalización GoA4 (Grade of Automation 4) se refiere al nivel más alto de automatización en trenes, donde el sistema de control opera el tren de forma completamente autónoma, sin necesidad de conductor ni personal a bordo, gestionando todo el sistema, desde la conducción y paradas hasta las posibles emergencias, apertura de puertas o movimiento en depósitos.

El nuevo sistema, conocido como Línea Afragola - Napoli LAN (o Línea 10), dispondrá de una longitud total de aproximadamente 12 kilómetros y se convertirá en un "eje fundamental" para la movilidad urbana de la ciudad, situada en la región de Campania, y forma parte del Plan Urbano de Movilidad Sostenible, que tiene como objetivo conectar la estación de alta velocidad de Afragola con la red metropolitana de Nápoles.

Este proyecto supone "un paso más" en la consolidación de CAF como proveedor de soluciones integrales de movilidad, en línea con los objetivos del Plan Estratégico 2026. La trayectoria de CAF en el país transalpino comenzó en el año 2000 con la participación en el concurso que dio origen al primer proyecto en el país para el suministro de unidades de metro para Roma, y que a través de varios contratos posteriores ha suministrado más de 70 unidades de metro que se encuentran actualmente en servicio en las líneas A, B y Roma-Lido de la capital.

Recientemente, CAF ha suministrado también diez unidades de metro al mismo cliente, el Ente Autonomo Volturno, vehículos que actualmente operan en la línea Piscinola/Aversa, y que se han unido a otras 23 unidades adjudicadas anteriormente a CAF por parte del Comune di Napoli para la Línea 1 del Metro de Nápoles.

A lo largo de estos años la empresa vasca también ha entregado trenes de cercanías y regionales para las regiones de Cerdeña, Trieste y Bari, y en la actualidad está suministrando tranvías para varias ciudades italianas entre las que destacan las destinadas a Roma, Palermo y Bolonia.

Asimismo, destaca la importancia de la presencia del Grupo CAF en el mercado italiano de autobuses, donde operan más de 2.000 vehículos Solaris en ciudades como Bolonia, Venecia, Roma, Génova, Cagliari, Milán o Catania, siendo un porcentaje muy elevado de ellos unidades cero emisiones.