La consultora Alkemy nombra a Diego Escalada nuevo consejero delegado en España

Grupo Alkemy ha nombrado a Diego Escalada nuevo consejero delegado en España - GRUPO ALKEMY

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Grupo Alkemy ha nombrado a Diego Escalada nuevo consejero delegado en España, una decisión que refuerza la nueva etapa de crecimiento, integración y especialización del grupo, según ha informado este martes en un comunicado.

Hasta ahora director digital de la compañía, Escalada toma el relevo de Ruth Blanch, quien ha estado al frente del proyecto desde 2022.

Este nombramiento se produce en un momento "clave" para la compañía, tras la reciente reorganización de su estructura y evolución de marca, y responde a la voluntad de Alkemy de seguir consolidándose como un 'partner' de referencia para las organizaciones que afrontan procesos de transformación en ámbitos como la estrategia digital, los datos, la inteligencia artificial (IA), la tecnología, el retail, la experiencia de cliente y el marketing de nueva generación.

Ingeniero de formación y con más de dos décadas de trayectoria en el ámbito tecnológico, Escalada ha trabajado en compañías como Motorola y Leuter y ha desarrollado una carrera ligada a la innovación, la construcción de equipos de alto rendimiento y el diseño e implantación de soluciones digitales orientadas a negocio.

En 2012 cofundó Innocv Solutions, compañía especializada en transformación digital y desarrollo tecnológico, integrada en Alkemy en 2022.

Su nombramiento al frente de la filial española representa un paso natural dentro del proceso de consolidación y evolución del grupo, y refuerza la apuesta por un modelo que combina visión estratégica, excelencia tecnológica y capacidad real de ejecución.

"Asumo esta nueva etapa con enorme ilusión y con una gran ambición por seguir construyendo una compañía diferencial en el mercado español. Nuestro objetivo es integrar capacidades, potenciar el talento y ayudar a nuestros clientes a transformar sus negocios de una manera real, conectando estrategia, tecnología, datos e innovación con impacto directo en resultados", ha afirmado.

La llegada de Escalada a la dirección general se produce en un contexto de transformación del mercado, con la aceleración de la IA, la necesidad de activar mejor el dato, la automatización de procesos y la exigencia de los clientes de contar con socios capaces de combinar consultoría, creatividad, tecnología y ejecución como claves.

"Vivimos un momento decisivo para las empresas, en el que ya no basta con digitalizar procesos: hay que rediseñar modelos de relación, operaciones y crecimiento. En Alkemy queremos ser ese socio capaz de acompañar a nuestros clientes de extremo a extremo, con una propuesta que une pensamiento estratégico, capacidades tecnológicas avanzadas y una visión muy orientada a negocio", ha añadido el nuevo CEO.

Bajo su liderazgo, Grupo Alkemy España seguirá reforzando su propuesta de valor a través de sus cuatro grandes áreas operativas: Alkemy Data, Tech & IA, Alkemy Retail Tech, Alkemy+ y Alkemy Nova, integrando capacidades complementarias para responder a los retos de transformación de grandes compañías en sectores clave y generar valor tangible para sus clientes.