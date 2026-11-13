Consumo bloquea más de 6.500 anuncios de pisos turísticos ilegales, la mayoría en Madrid

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, a 12 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Consumo y Agenda 2030 ha pedido que se retiren 14.000 anuncios de pisos turísticos ilegales en España, de los cuales más de 6.500 ya han sido bloquedos, con un total de 4.500 solo en Madrid.

Así lo ha anunciado este viernes su ministro, Pablo Bustinduy, en declaraciones a los medios, lamentando, aún así, que las grandes plataformas siguen compartiendo estos anuncios en el extranjero, pudiendo reservarse.

En su intervención, también se ha dirigido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para pedirle que "cierre los pisos turísticos ilegales". "¿No dice el Partido Popular todo el rato que el problema de vivienda es de oferta? Pues le acabo de encontrar 4.500 pisos en el centro de Madrid para que baje los precios de los alquileres", ha señalado.

Para ello, el ministro de Consumo le ha exigido que "cumpla con su trabajo" y que "deje de servir los intereses de multinacionales extranjeras que hacen negocio con los pisos turísticos ilegales".

Por otro lado, Bustinduy ha celebrado la convalidación de ayer del decreto ley de vivienda, poniendo el foco en la prórroga de los contratos de alquiler que vencen hasta el año 2029. En este punto, ha valorado que cinco millones de personas pueden acogerse a este derecho, con un ahorro medio de más de 4.000 euros en los próximos años.