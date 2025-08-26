El consumo de legumbres sube un 43% en septiembre en la 'Operación Despensa 2025', según Asedas

Archivo - Operación Despensa 2025: las legumbres vuelven a la cesta de la compra - THERMOMIX - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las legumbres volverán a ser protagonistas en la cesta de la compra tras el verano, con un incremento previsto del 43% en su consumo en septiembre respecto a agosto, según la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas).

La denominada 'Operación Despensa 2025', que coincide con la 'Operación Retorno' del 29 al 31 de agosto, concentra un "brusco trasvase" de consumo desde las zonas de veraneo a las ciudades.

Las 325 plataformas logísticas de supermercados y mayoristas trabajan para abastecer el aumento de la demanda, que se extiende también a aceite (+4,3%), azúcar (+3,3%), yogures (+10%) y quesos (+2,5%).

En productos frescos destacan las subidas de manzanas (+39%), peras (+45%), uvas (+74%) y coles (+75%), junto a incrementos más moderados en cebollas (+7,5%) y pimientos (+3,7%).

La carne aumenta un 7%, mientras que el pescado, fresco y congelado, crece un 5%, también repuntan la droguería (+4%) y el cuidado personal (+3,5%).

La compra 'online' vive en estos días uno de sus momentos de mayor actividad del año: un 20% de las adquisiciones digitales de alimentación se concentra en la 'Operación Despensa', siendo la vuelta de vacaciones el principal detonante.

"La eficiencia de la distribución alimentaria de proximidad en España se subraya en momentos especiales de consumo, como es la Operación Despensa", ha destacado la directora de comunicación de Asedas, Nuria Cardoso.