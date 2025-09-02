Corporación Financiera Azuaga e Hyperion Fund crean MRO y anuncian la adquisición de Brok-air y ATS Aviation

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Corporación Financiera Azuaga e Hyperion Fund han creado un holding de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) especializado en aviación ejecutiva, soluciones integrales de mantenimiento, reparación y operaciones aeronáuticas civiles y militares.

Después de la adquisición de Gestair, acaban de adquirir Brok-air y ATS Aviation, dos empresas del sector con amplia trayectoria en nuestro país. Las operaciones están actualmente sujetas a la aprobación de las autoridades de competencia.

La nueva compañía nace con el objetivo de liderar el proceso de consolidación en el sector mantenimiento, reparación y operaciones, altamente fragmentado, "para convertirse en un operador europeo de referencia tanto en aviación ejecutiva como en servicios integrales de mantenimiento para aeronaves". En este contexto, en mayo de 2025, se culminó la adquisición de Gestair, iniciando su posicionamiento estratégico.

Con la integración de Gestair, Brok-air y ATS Aviation, la compañía agrupa el talento y la experiencia de más de 750 profesionales, infraestructuras especializadas en los principales hubs aeronáuticos del país y una oferta integral de servicios que abarca todo el espectro del mantenimiento aeronáutico, desde la aviación ejecutiva hasta el ámbito militar.

El holding gestionará más de 47.500 m2 de hangares distribuidos entre los aeropuertos de Madrid-Barajas, Cuatro Vientos, Málaga-Costa del Sol y Castellón, además de prestar servicio en línea en más de 20 aeropuertos españoles. Esta infraestructura consolidada permite ofrecer soluciones especializadas y altamente competitivas en todos los segmentos del sector.

La infraestructura del holding cuenta con las aprobaciones necesarias en el ámbito militar (PECAL), lo que lo posiciona como un socio de confianza para flotas en misiones críticas de defensa y seguridad nacional.

Asimismo, destaca en otros ámbitos como el mantenimiento y modernización de la flota de aviones anfibios CL-215T serie 5 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normativas europeas y mejorar la eficiencia en la lucha contra incendios forestales.

CRECIMIENTO DEL SECTOR.

El mercado de MRO europeo se encuentra en un momento de expansión, con previsiones de crecimiento cercanas a los 5.000 millones de dólares (4.293 millones de euros) en la próxima década, impulsado tanto por el incremento del tráfico aéreo como por el aumento del gasto en defensa y la renovación de flotas.

Los recientes anuncios de la OTAN de programas de desarrollo a largo plazo, como la sustitución de la flota de aviones AWACS (Airborne Warning and Control System) para 2035 o el FCAS (Future Combat Air System), un proyecto multinacional liderado por España, Francia y Alemania para desarrollar un sistema aéreo de combate de sexta generación, que incluirá cazas conectados, drones y sistemas de inteligencia artificial, con un objetivo de entrada en servicio en la década de 2040, son solo algunos ejemplos que dan idea de la proyección futura del sector.

Por el lado de Hyperion Fund y Corporación Financiera Azuaga, la transacción ha contado con el asesoramiento de Alvarez & Marsal para la due diligence financiera, Perez-Llorca, Garrigues y Ontier como asesores legales y Singular Bank como asesor financiero.