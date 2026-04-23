Corporación Hijos de Rivera incorpora a BdeGust, cervecera 'craft' con fin social

Corporación Hijos de Rivera invierte enBdeGust, cervecera craft con fin social - CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Corporación Hijos de Rivera da un nuevo paso, tanto en el desarrollo de su filosofía craft como de su propósito de generar impacto positivo, con la incorporación a la compañía del proyecto BdeGust, una cervecera artesanal nacida en 2019 con la misión de elaborar cerveza premium para crear oportunidades laborales a personas en riesgo de exclusión social.

En concreto, BdeGust se distingue por ser un modelo único que integra la elaboración de cerveza artesanal de calidad con una clara vocación social, medioambiental y de impacto positivo. Así, ha desarrollado una plataforma de inserción laboral dirigida a personas en riesgo de exclusión, generando oportunidades reales de empleo y formación y contribuyendo a la construcción de un modelo empresarial más inclusivo y sostenible. Adicionalmente, los ingredientes empleados para la elaboración de las cervezas son ecológicos y de cosecha propia, según informa la compañía.

BdeGust ha experimentado un crecimiento constante y autosuficiente desde su nacimiento en Cataluña hace siete años, impulsando una propuesta de valor basada en la calidad del producto, el arraigo al territorio y un modelo de impacto integral que abarca desde la producción hasta la distribución, generando empleabilidad frente a la exclusión.

La marca ha construido además un posicionamiento diferencial y sus cervezas cuentan con presencia en restaurantes con estrella Michelin y hoteles de cinco estrellas. De este modo, viene a sumar sinergias con el proyecto de Craft Partners de la cervecera gallega, con propuestas como BdeGust Lager, BdeGust de trigo sin gluten, BdeGust Hazy IPA y BdeGust Pastry Stout, con galletas, chocolate, avellanas y café.

El director general de Corporación Hijos de Rivera, Francisco Ucha, destaca que "BdeGust está perfectamente alineada con los valores de nuestra compañía y es un ejemplo de cómo la excelencia en el producto puede ir de la mano de un impacto positivo real en la sociedad".

"Compartimos una misma forma de entender nuestro papel como empresa, profundamente vinculada al territorio y comprometida con las personas y con generar valor a largo plazo. Queremos impulsar el desarrollo de este proyecto y multiplicar juntos su capacidad de impacto social", ha enfatizado.