Corredor (Redeia) defiende que la red de transporte eléctrica no se puede considerar "colapsada"

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha defendido que la red de transporte eléctrica no se puede considerar actualmente, bajo ninguna métrica, "colapsada".

En rueda de prensa para presentar los resultados de 2025 y el nuevo plan estratégico del grupo para el periodo 2026-2029, puso en valor que la red de transporte permite actualmente que circule electricidad producida por instalaciones de generación que suman 150 gigavatios (GW) de potencia instalada, "lo cual es un récord en el sistema eléctrico nacional y de los cuales el 70% instalado es de carácter renovable".

Asimismo, recordó que, con la actual red construida y planificada, los permisos de acceso y conexión ya concedidos para proyectos de instalaciones eólicas y fotovoltaicas son 129 GW, 16 GW concedidos para instalaciones de almacenamiento y 19 GW concedidos ya para instalaciones de demanda, correspondiendo de estos últimos prácticamente 12 a la capacidad ya otorgada desde 2022 y que no han sido puestos en servicio.

"Es decir, que no están conectados a la red, porque sus promotores tienen un mínimo de cinco años para desarrollar sus proyectos y conectarse. Y aún así, un 25% de los nudos de red eléctrica presentan capacidad disponible para nuevas solicitudes. Por tanto, no creo que se pueda hablar de falta de anticipación", subrayó.

TASA DE RETRIBUCIÓN DE LA CNMC.

Respecto a la tasa de retribución financiera (TRF) del 6,58% fijada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para la actividad de las redes eléctricas para el periodo 2026-2031, Corredor indicó que no representa ningún cambio estratégico ni de previsión económico financiera para el grupo, ya que sus cálculos estaban pensados en una tasa del 6,5%.

No obstante, sobre la opción de recurrir las nuevas circulares, aseguró que es algo que "está sobre la mesa" del consejo de administración de la compañía y que se reserva así esa posibilidad, ya que hay "algunas incertidumbres todavía pendientes de determinar".