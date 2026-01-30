Costco lanza su venta 'online' en España de la mano de Instacart

Tienda online de Costco - COSTCO

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Costco Wholesale e Instacart amplían su colaboración de América del Norte a Europa con el lanzamiento de la venta 'online' 'Same-Day' de la cadena de supermercados en España y Francia, impulsada por la plataforma de comercio Storefront Pro y los servicios de soluciones logísticas de la tecnológica, según informan en un comunicado.

En concreto, los socios de la cadena de supermercados estadounidense en España y Francia pueden realizar sus compras 'online' a través de las web de Costco en cada país (sameday.costco.es y sameday.costco.fr) y recibir los pedidos en sus domicilios.

De esta forma, la implementación inicial incluye entregas desde todas las ubicaciones de Costco en España y Francia, incluidas Bilbao, Madrid, Sevilla y Zaragoza en España, así como las ubicaciones en el área metropolitana de París y Mulhouse en Francia.

Los socios de Costco en España y Francia podrán realizar pedidos directamente a través de la web de Costco. Los pedidos se procesan y se entregan desde la tienda hasta la puerta de cada cliente, acercando los productos básicos para el hogar y artículos esenciales del día a día, con entrega en el mismo día. Los modelos de logística en cada país se alinean con las leyes, regulaciones y condiciones de mercado locales.

Para garantizar una experiencia sencilla y de alta calidad, Instacart se está asociando con empresas colaboradoras europeas en cada país para la selección, empaquetado y entrega de los pedidos. Asimismo, los socios podrán disfrutar de los mismos precios que en la tienda, con una tarifa de servicio fija por pedido.

"Costco ha sido un partner de confianza durante muchos años en América del Norte y estamos realmente orgullosos de expandir nuestra relación a Europa. Para Costco, este paso hace posible un nuevo nivel de accesibilidad y facilidad para sus socios, mientras que para Instacart marca un nuevo capítulo al ofrecer nuestros más de 13 años de experiencia en la industria de alimentación y bebidas a más mercados globales", ha subrayado el director ejecutivo de Instacart, Chris Rogers.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la División Internacional de Costco Wholesale, Pierre Riel, ha indicado que la venta 'online' "brinda a los socios en España y Francia una mayor flexibilidad en la forma en que compran los productos de Costco y complementa los servicios que ya ofrecemos". "Es otro paso para hacer que Costco sea más accesible, mientras seguimos ofreciendo el valor, la calidad y el servicio que nuestros socios esperan", ha explicado.

Actualmente, Instacart respalda el servicio de entregas desde las ubicaciones de Costco en Estados Unidos y Canadá, y opera las web Same-Day de Costco, sameday.costco.com y sameday.costco.ca, a través de su tecnología Storefront Pro.

La expansión a Francia y a España se basa en esta misma plataforma, ampliando las capacidades tecnológicas y logísticas de Instacart para respaldar la presencia de servicios de entrega Same-Day de Costco en nuevos mercados internacionales.