Cox gana 69 millones en 2025, un 16% más, y enfila el cierre de la compra de Iberdrola México en marzo

Enrique Riquelme y Nacho Moreno, presidente y consejero delegado de Cox, respectivamente - COX

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Grupo Cox obtuvo un beneficio neto de 69 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 16% con respecto al ejercicio anterior, informó la compañía, que prevé cerrar este mes de marzo la adquisición de Iberdrola México.

Los ingresos de la 'utility' de agua y energía el año pasado se elevaron un 62%, hasta alcanzar los 1.140 millones de euros, impulsados principalmente por el fuerte rendimiento de la división de Servicios (Service Co.), que aportó 830 millones de euros, duplicando la cifra de 2024 gracias a la ejecución de nuevos contratos en las divisiones de ingeniería y líneas de transmisión.

También se incrementaron por la fuerte contribución recurrente de los activos operativos en la Asset Co., que sumó 310 millones de euros, un 8% más.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de la compañía aumentó un 23% en el ejercicio, hasta los 225 millones de euros, con un margen Ebitda del 20%.

En este sentido, la Asset Co. aportó hasta 145 millones (64%) al conjunto del grupo, tras un incrementar un 11% el Ebitda del pasado ejercicio.

LA COMPRA DE IBERDROLA MÉXICO, OPERACIÓN TRANSFORMACIONAL.

El principal hito estratégico del ejercicio del grupo fue el acuerdo para la adquisición de los activos de Iberdrola en México, que transforma la escala de la compañía y consolida al país como una de las regiones clave.

A este respecto, si se considera el perímetro pro forma, el grupo alcanzaría los 2.551 millones de euros en ingresos y 786 millones de euros de Ebitda, multiplicando por dos y por tres respectivamente las cifras de 2025, situando a la compañía en una dimensión significativamente superior y reforzando su posición como 'utility' integrada internacional. Asimismo, el flujo de caja operativo se situaría en los 592 millones, cuatro veces más.

Cox indicó que la operación avanza conforme al calendario previsto y cuenta ya con las autorizaciones regulatorias, así como con una financiación asegurada por 2.650 millones de dólares (unos 2.245 millones de euros) respaldada por entidades financieras internacionales de primer nivel.

La financiación se completará a través de 'equity', con un importe de 850 millones de dólares (unos 720 millones de euros), de los cuales Cox aportará entre 300 y 350 millones de dólares (unos 254 y 296 millones de euros) a través de fondos disponibles; mientras que el resto se articulará a través de capital híbrido procedentes de uno o dos de inversores de primer nivel.

Junto a esta operación, Cox ha reforzado durante el año pasado el crecimiento de su Asset Co. con la incorporación de nuevos activos y concesiones bajo estrictos criterios de inversión, destacando la adquisición de dos activos solares en Panamá (24 MW), la ampliación de la planta desaladora de Agadir (Marruecos), o una nueva concesión de agua en Angola con una capacidad de 100.000 metros cúbicos/día, entre otras.

Por su parte, en la Service Co. destaca su mejora operativa, que ha duplicado sus ingresos hasta los 830 millones de euros y que se anota una mejora del Ebitda del 54%, situándose en los 80 millones. La compañía, además, registra un 'backlog' -contratos firmados pendientes de ejecución- récord, con un crecimiento del 43% frente a 2024, hasta situarse en los 3.189 millones de euros.

El presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme, destacó que los resultados anuales confirman la solidez del modelo del grupo, que cerró el ejercicio "con ingresos, Ebitda, beneficio neto y 'backlog' récord, manteniendo una estricta disciplina financiera".

Además, consideró que, en este contexto, la operación en México es "un hito", ya que refuerza la presencia "en un mercado clave y acelera la hoja de ruta internacional, aportando escala, nuevas oportunidades y mayor visibilidad de actividad futura".