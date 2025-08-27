Cracker Barrel mantendrá su viejo logotipo tras el desplome de las acciones en respuesta al nuevo diseño

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cadena estadounidense de restaurantes y tiendas de regalos Cracker Barrel Old Country Store ha dado marcha atrás y finalmente mantendrá su antiguo logotipo, después de la controversia suscitada y el desplome de la cotización de las acciones de la empresa tras presentar la semana pasada el nuevo diseño.

"Agradecemos a nuestros clientes por compartir sus opiniones y su amor por Cracker Barrel. Dijimos que los escucharíamos, y así lo hicimos. Nuestro nuevo logotipo desaparecerá y nuestro "Viejo Amigo" permanecerá", ha anunciado la empresa a través de la red social X.

"Como una orgullosa institución estadounidense, nuestros 70.000 empleados dedicados esperan darles pronto la bienvenida a nuestra mesa", ha añadido.

De este modo, la cadena estadounidense de restaurantes de cocina de estilo sureño revierte su decisión y eliminará el nuevo logotipo minimalista que lanzó hace apenas unos días, en el que desaparecía la figura de un hombre sentado y apoyado en un barril.

Las acciones de Cracker Barrel llegaron a hundirse hasta un 14% en la sesión del pasado jueves, después de la presentación del nuevo logotipo en el marco de una reestructuración que afecta a los locales y menús de la cadena. Tras anunciar el retorno del viejo logotipo, los títulos de la compañía rebotaban y cerraban la sesión del martes con una subida del 6,35%.

Incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado la bienvenida a la decisión de la empresa de mantener su antiguo logotipo. "¡Felicitaciones a "Cracker Barrel" por restaurar su logotipo a su estado original! Todos sus fans lo agradecen mucho. ¡Mucha suerte en el futuro! ¡Gane mucho dinero y, lo más importante, vuelva a hacer felices a sus clientes!", ha comentado en TruthSocial.