¿Cuánta deuda condona el Gobierno en cada comunidad y qué es el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)?

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley orgánica para condonar un total de 83.252 millones de euros de la deuda que tienen la regiones a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y también parte de su deuda bancaria. Así, Andalucía y Cataluña son las comunidades más beneficiadas en términos absolutos, sumando más del 43% del total de la condonación de la deuda autonómica.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cifrado el ahorro en materia de intereses para los gobiernos regionales entre 6.600 y 6.700 millones de euros, que a partir de ahora podrán ir dirigidos a reforzar políticas sociales como sanidad, educación o dependencia.

En esta línea, la vicepresidenta ha remarcado que la propuesta es "voluntaria" para los gobiernos regionales, por lo que corresponderá a cada gobierno autonómico decidir si se suman a esta propuesta para que el Estado asuma un porcentaje de su deuda.

¿CUÁNTA DEUDA SE CONDONA POR COMUNIDAD?

En términos absolutos, Andalucía y Cataluña son las comunidades autónomas más beneficiadas con la condonación de la deuda, ya que el Estado asumirá 18.791 millones de euros en el caso de la primera y 17.104 millones en el caso de la segunda, acaparando más del 43% del total entre las dos.

Tras estas dos regiones, se sitúan la Comunidad Valenciana (11.210 millones); Madrid (8.644 millones); Castilla-La Mancha (4.927 millones); Galicia (4.010 millones); Castilla y León (3.643 millones); Murcia (3.318 millones); Canarias (3.259 millones); Aragón (2.124 millones); Baleares (1.741 millones); Extremadura (1.718 millones); Cantabria (809 millones) y La Rioja (448 millones).

En este reparto no se encuentran Euskadi y Navarra, al no estar en el sistema de régimen común, aunque también han planteado que quieren aprovechar la situación de la condonación proponiendo que se les compense de una forma similar a través de sus sistemas forales.

Por su parte, Montero ha explicado que el 75% de los 83.252 millones que el Estado está dispuesto a absorber, es decir, unos 60.000 millones, es la deuda de las CCAA gobernadas por el PP.

Asimismo, ha indicado que esos algo más de 83.000 millones euros, calculados con el criterio de población ajustada, arroja una condonación media del 19% del total de deuda autonómica.

¿CUÁLES SON LAS COMUNIDADES MÁS ENDEUDADAS?

Cataluña acumula el mayor importe, con una deuda de 89.700 millones de euros, seguida de Valencia (60.368 millones), Andalucía (40.490 millones), Madrid (36.651 millones), Castilla-La Mancha (16.228 millones) y Castilla y León (13.944), según los últimos datos trimestrales de la deuda por comunidades autónomas del Banco de España, correspondientes al primer trimestre de 2025.

Por contra, las comunidades con menor deuda son La Rioja, con una deuda de 1.772 millones, seguida de Navarra (2.802 millones), Cantabria (3.235 millones), Asturias (4.040 millones), Extremadura (5.600 millones) y Canarias (6.385 millones).

Ahora bien, teniendo en cuenta la deuda de las comunidades en relación con su PIB, Valencia lidera en la lista con el 40,3% sobre el PIB, seguido de Murcia (30,7%), Cataluña (29,6%), Castilla-La Mancha (28%), Extremadura (20,9%) y Baleares (18,7%).

¿QUÉ ES EL FONDO DE LIQUIDEZ AUTONÓMICO?

El FLA es un mecanismo de apoyo a la liquidez de las administraciones públicas, de carácter temporal y voluntario, creado por el Gobierno de Mariano Rajoy mediante el Real Decreto-ley 21/2012 en el contexto de la crisis económica de esos años, que dificultaba a las comunidades autónomas que pudieran financiarse en los mercados.

En concreto, este sistema funciona como una línea de crédito del Estado Central, que permite atender las necesidades financieras de las comunidades autónomas mientras persistan las dificultades de acceso a los mercados financieros.

La mayoría de comunidades han accedido a los fondos del FLA en algún momento durante estos años, pero no todas se han financiado a través de este instrumento, como es el caso de Madrid, por lo que la propuesta de condonación de la deuda incluye tanto el endeudamiento que mantienen las regiones con el Estado a través del FLA como parte de la deuda bancaria que puedan tener.

¿CÓMO ES EL PROCEDIMIENTO DE ASUNCIÓN DE DEUDA?

La decisión de trasladar la deuda al Estado es voluntaria y requiere diálogo y cooperación con las comunidades, según ha explicado el Gobierno.

Asimismo, el procedimiento de la asunción de deuda variará dependiente de si se trata de una comunidad con o sin deuda del FLA.

En concreto, si la comunidad no tiene deuda del FLA, debe informar sobre su cartera de deuda con terceros, quienes deben dar su consentimiento para que el Estado pueda asumir esa deuda mediante subrogación.

Si la comunidad cuenta con deuda del FLA, el Estado la irá cancelando por orden de antigüedad, empezando por los préstamos más antiguos (hasta amortizar el de 2019), y luego cancelando el préstamo del FLA de 2024 y los anteriores (2022, 2023, 2022, 2021 y 2019).