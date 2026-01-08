Cuánto bajará tu sueldo en 2026 por las cotizaciones extra para reforzar el sistema de pensiones

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Varios billetes - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

En 2026 las nóminas se verán afectadas por dos figuras clave de la reforma de pensiones: la cuota de solidaridad sobre los salarios más altos y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Estas cotizaciones harán que aumente la aportación a la Seguridad Social y se reduzca ligeramente el salario neto mensual.

A continuación, explicamos las claves de estas dos figuras y cómo afectarán a la nóminas en 2026.

¿QUÉ ES EL MEI?

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) es una cotización que se aplica desde 2023 a trabajadores, empresas y autónomos para fortalecer el sistema de pensiones de la Seguridad Social. Desde 2026 la cotización adicional es del 0,90% frente al 0,75% de 2025, implicando un pequeño descuento adicional en la nómina respecto al ejercicio anterior.

El MEI continuará subiendo hasta 2029, año a partir del cual quedará situado en el 1,2%, y su aplicación se mantendrá al menos hasta el 2050.

¿CUÁNTO REDUCIRÁ LA NÓMINA EL MEI EN 2026?

El MEI aparece en la nómina bajo un apartado denominado "Cotización MEI" o similar. Respecto a los tipos que se pagan en 2026, el 0,75% de esta cuota correrá a cargo de la empresa y el 0,15%, a cargo del trabajador, mientras que los autónomos asumen el 0,9% completo.

Por ejemplo, un trabajador con un salario bruto de unos 24.000 euros, correspondiente al salario mediano de 2024 según el decil de salarios del INE, verá que su aportación al MEI en 2026 será de aproximadamente 36 euros anuales, cerca de 3 euros al mes.

¿QUÉ ES LA CUOTA DE SOLIDARIDAD?

La cuota de solidaridad se dirige a las nóminas que superan la base máxima de cotización, fijada en 5.101,2 euros mensuales (61.214,4 euros al año), tras revalorizarse un 3,9% respecto a 2025.

La cuota de solidaridad, que entró en vigor en 2025 y estará desplegada por completo en 2045, cuando alcanzará los tipos máximos. En concreto, la cuota consiste en una cotización adicional para la parte del salario que excede de la base máxima de cotización. Se aplica por tramos y de manera progresiva.

En 2025, esta cuota ha sido del 0,92% para el tramo de salario hasta un 10% por encima de la base máxima, del 1% para el tramo entre un 10% y 50% superior a la base máxima, y del 1,17% para el tramo con salarios que han sobrepasado más de un 50% la base máxima. Estos tipos de cotización escalarán en 2026 hasta el 1,15%, el 1,25% y el 1,46%, respectivamente.

¿QUÉ PORCENTAJE PAGA LA EMPRESA Y EL TRABAJADOR?

Si el salario percibido está entre los 5.611,33 euros y los 7.651,8 euros mensuales, el tipo de cotización será del 1,25% (1,04% a cargo de la empresa y 0,21% a cargo del trabajador), mientras que si se cobran más de 7.651,8 euros mensuales, el tipo de cotización alcanzará el 1,46%, siendo el 1,22% a cargo de la empresa y el 0,24%, a cargo del trabajador.

A modo de ejemplo, y tomando como referencia la base máxima de 5.101,2 euros al mes que estará vigente en 2026, los salarios un 10% superiores a la base máxima, en este caso 5.611,32 euros al mes, tendrán una cotización adicional del 1,15% sobre los 510,12 euros de ganancias que exceden de la base máxima, es decir, que cotizarían unos 5,86 euros más al mes o 70,3 euros más al año.

¿CUÁL SERÁ EL MÁXIMO DE LA CUOTA DE SOLIDARIDAD?

En 2045, cuando la cuota de solidaridad esté desplegada al completo, el primer tramo tendrá una cuota del 5,5%, al segundo tramo se le aplicará un tipo del 6%, y al tercero, del 7%.

Esta cotización adicional no genera el derecho a un importe de pensión mayor y afecta a los trabajadores por cuenta ajena, no a los autónomos, que ya tienen establecido su propio sistema de cotización en función de sus ingresos reales.

¿QUÉ DEBEN TENER EN CUENTA LAS EMPRESAS Y TRABAJADORES?

Las empresas deberán ajustar costes laborales y presupuestos teniendo en cuenta el aumento del tipo del MEI y la aplicación de la cuota de solidaridad a su plantilla con salarios por encima de la base máxima.

Los trabajadores, por su parte, conviene que revisen sus nóminas de enero de 2026 y comprueben la nueva línea del MEI y, en su caso, la cuota de solidaridad, para entender por qué su salario neto baja ligeramente y cómo se está financiando el refuerzo del sistema público de pensiones a largo plazo.

En esta línea, tanto con la cuota de solidaridad, como con el MEI y la subida de la base máxima por encima del IPC, se pretende mejorar los ingresos de la Seguridad Social para proteger al sistema de cara a los años de mayor tensión financiera, la década de los 40 de este siglo, cuando se jubile la generación del 'baby boom'.