Cuerpo defiende la "buena" evolución de la economía española: "No es ninguna cortina de humo"

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Empresa y Comercio, Carlos Cuerpo, ha defendido la "buena" evolución de la economía española, rechazando que se trate de una cortina de humo, sino que es "la realidad de los datos".

Ha respondido así ante la Comisión de Economía del Congreso al diputado de Junts, Josep Maria Cruset, quien ha acusado al ministro de hacer un "relato interesado" sobre la marcha de la economía española, fundamentándolo en unos "macrodatos positivos o supuestos escenarios de futuro que no tienen ninguna garantía de cumplimiento y, como ha ocurrido en el pasado, después no se han cumplido".

"Básicamente ha sido una cortina de humo para hacernos creer que vivimos en un trozo de paraíso en Latinoamérica", ha agregado Cruset, que también ha asegurado que esto se trata de una estrategia de "supervivencia" del Gobierno.

Sin embargo, Cuerpo, quien ha resaltado en su intervención el reconocimiento del diario 'The Economist' como la economía de la OCDE con mejor desempeño de 2024, ha afirmado que los datos "van mucho más allá de lo que es valorativo" y que los diputados ya han aceptado que los datos "son buenos", puesto que antes se acusaba de que estaba "maquillados o no son ciertos". "Es un paso", ha apostillado.

Así, ha proseguido señalando que estos "buenos" datos económicos se pueden corroborar y que están disponibles para todas las instituciones, tanto domésticas como internacionales, públicas y privadas. Sin embargo, ha recordado que esto no está en contra de reconocer los retos que tiene que afrontar la economía del país.

"Yo he sido el primero que ha dicho que estos datos son coherentes con un elemento de ambición que tenemos de que esto no acaba aquí, no todo es color de rosa", ha afirmado al respecto.

"Por qué tiene que ser incompatible el decir que queda camino por andar con el mostrar un mínimo de orgullo con lo bien que se está desempeñando la economía española No tiene que ser incompatible", ha agregado.

Así, se ha referido a la subida de la renta real de los hogares en España, aunque "todavía hay margen de mejora", mientras que ha defendido que la tasa de desempleo juvenil ha bajado en más de siete puntos desde 2018, aunque ha reconocido que la ratio es todavía "inaceptable".

También ha indicado retos en materia de inmigración, la productividad, de turismo y su impacto en el mercado de la vivienda, entre otros.