Defensa adjudica a la sevillana Iturri un contrato de 4,6 millones para adquirir 61 todoterrenos militares

Archivo - Vehículo fabricado por Iturri. - ITURRI - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa, a través de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra, ha adjudicado al grupo familiar sevillano Iturri un acuerdo marco para la adquisición de 61 vehículos militares todoterreno tácticos por un importe de 4,57 millones de euros (sin impuestos), según figura en el portal del contratación del Estado consultado por Europa Press.

En concreto, este convenio, que contempla la compra de 61 Vehículos 'Iturri Landtrek' para los Sistemas de Información y Telecomunicaciones (CIS por sus siglas en inglés), tiene un presupuesto de 4.573.353 euros sin impuestos y 5.533.757,13 euros con impuestos incluidos y cuenta con un plazo de ejecución de dos meses, hasta el próximo día 15 de diciembre.

El departamento liderado por Margarita Robles ha detallado que la oferta de Iturri es la que presenta "mejor relación calidad - precio", aunque también fue la única.

Respecto a la financiación, el presupuesto destinado a estos vehículos con tracción a las cuatro ruedas no cuenta con fondos de la Unión Europea (UE).

Iturri es un grupo familiar con origen en Sevilla fundado en 1947 y dedicado a la fabricación de prendas, equipos y vehículos para seguridad y protección industrial, emergencias, defensa y sanidad.

La compañía cuenta con presencia permanente en cuatro continentes y con una plantilla de alrededor de 2.000 empleados en todo el mundo, según destaca la firma en su web.