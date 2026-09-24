Delivery Hero anuncia que su CEO, Niklas Östberg, continuará en el cargo, pese a anunciar su salida en mayo

Archivo - Delivery Hero - Paul Zinken/ZB/dpa - Archivo

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Delivery Hero, propietario de Glovo, ha dado por terminada la búsqueda de un nuevo consejero delegado con un resultado sorpresa, la permanencia del actual CEO en su puesto, todo pese a haber anunciado su marcha en el mes de mayo y en un contexto marcado por la aceptación de la oferta de compra por parte de Uber a principios de septiembre.

"Niklas creó Delivery Hero y la conoce mejor que nadie. Con las transacciones con Uber y SSW en marcha, nos complace que Niklas continúe liderando la empresa en esta nueva etapa", ha indicado la presidenta del Consejo de Supervisión de Delivery Hero, Kristin Skogen Lund, en un escueto comunicado.

En mayo, tanto el consejo de supervisión como el propio Östberg informaban de la salida del directivo que fundó la compañía hace 15 años al considerar un momento "idóneo" para la búsqueda de un nuevo consejero delegado.

"Delivery Hero no es solo la plataforma, sino también las personas que la construyen. Estoy sumamente orgulloso del equipo que ha creado esta empresa en los últimos 15 años y confío plenamente en que seguirán generando valor en los años venideros", afirmó entonces.

Sin embargo, los recientes movimientos en las participaciones de la compañía parecen haber dado un vuelco a la decisión y Östberg permanecerá en el cargo ante la necesidad de mostrar calma frente a los importantes cambios.

Uno de los inversores de Delivery Hero, según informa el diario alemán 'Handelsblatt' empujó para que la salida de Östberg fuera efectiva, sin embargo, el compromiso para vender sus participaciones a Uber ha dado la vuelta a la situación.

"Desde el anuncio de la adquisición, he tenido más tiempo para centrarme en la empresa, priorizando nuestra organización y creando una experiencia de cliente de primer nivel. Es fantástico ver los resultados: nuestra estrategia de la aplicación Everyday está funcionando y el crecimiento y la rentabilidad se están acelerando. Ahora estoy más motivado que nunca para seguir liderando la empresa en esta nueva etapa", ha indicado Niklas Östberg este mismo jueves.

El consejo de administración de Delivery Hero dio su visto bueno a principios de septiembre a la oferta lanzada por Uber Technologies por un importe de 14.800 millones de dólares (12.770 millones de euros) y recomendará a los accionistas aceptar la transacción.

Asimismo, Delivery Hero ha firmado un acuerdo independiente con SSW Partners, sujeto a la finalización de la OPA de Uber y otras condiciones habituales, por el que esta firma de inversión adquirirá los negocios de la plataforma germana en un total de 14 mercados, especialmente donde Uber Eats y Delivery Hero ya operan en paralelo, por una contraprestación aproximada de 1.600 millones de dólares (1.398 millones de euros).

En concreto, los negocios que serán transferidos a SSW incluyen foodora (Austria, Chequia, Noruega, Suecia); efood (Grecia); Foody (Chipre); Glovo (Moldavia, Polonia, Portugal, Rumanía y España); PedidosYa (Chile, Ecuador); Yemeksepeti (Turquía).