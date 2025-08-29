Desconvocada la huelga en Menzies tras un acuerdo que garantiza pagos y mejoras laborales

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) y las empresas Menzies Aviation Ibérica y Menzies Ground Services alcanzaron este jueves un acuerdo que permite la desconvocatoria de las movilizaciones previstas para los días 30 y 31 de agosto en los aeropuertos donde opera la compañía.

El pacto recoge, entre otros compromisos, la regularización del 'ad personam variable' conforme al artículo 78 del V Convenio Sectorial y en línea con los acuerdos alcanzados en la Comisión Paritaria (octubre de 2024) y el SIMA (noviembre de 2024).

Las diferencias resultantes se abonarán antes de las 23:59 horas del 29 de agosto, mientras que las jornadas anuales garantizadas de 2024 no realizadas serán liquidadas antes del 15 de septiembre.

Asimismo, se garantiza el inicio del pago de las regulaciones correspondientes, con plena aplicación de la variable, y la revisión conjunta con la representación legal de los trabajadores (RLT) de los casos particulares del 'ad personam fijo'.

El acuerdo también contempla la publicación mensual de los turnos para el personal FTP y FD, con confirmación quincenal y cualquier modificación consensuada; la corrección en la nómina de septiembre de las progresiones, incluyendo retroactividad; y la entrega de una rueda orientativa de libranzas para la elección de vacaciones antes de finales de febrero.

Además, ambas partes se reunirán la semana del 22 de septiembre para analizar posibles excedentes de jornada de 2024 y 2025, y se establece que cualquier revisión de importes vinculados a la subrogación se hará de forma conjunta, evitando perjuicios económicos a la plantilla.

Según UGT, este principio de acuerdo "supone un paso firme hacia la resolución del conflicto, con medidas que refuerzan la transparencia, la seguridad jurídica y la garantía de derechos para la plantilla".