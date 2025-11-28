Dia invertirá más de 70 millones hasta 2029 para ampliar y modernizar su red logística en España

Plataforma logística de Dia en Sevilla - DIA

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dia avanza en su plan de modernización logística con la inversión de más de 70 millones de euros en ampliar y modernizar su red logística en España, según informa en un comunicado.

En concreto, la cadena de supemercados impulsa este plan, que se enmarca dentro de su plan estratétigo 2025-2029, para incrementar su capacidad e implementar mejoras tecnológicas que permitan ejecutar procesos de forma más rápida y precisa en cuanto a rutas y carga de mercancías.

De esta forma, la compañía prevé cerrar este período con seis nuevos centros logísticos, siguiendo el modelo desarrollado ya con éxito en la plataforma de Illescas (Toledo), inaugurada en 2022. Para lograrlo, desarrollará seis nuevos centros de distribución, que supondrán la ampliación de su superficie logística en más de 145.000 metros cuadrados, un 40% más respecto a la superficie actual, hasta los 493.300 metros cuadrados.

Este impulso a su huella logística permitirá a la compañía acortar la distancia media de transporte a sus tiendas y ampliar su capacidad para dar soporte al plan de expansión de tiendas previsto para los próximos años, que contempla la creación de 300 nuevas tiendas de proximidad hasta 2029.

Dicha inversión comprende también la modernización del resto de su parque logístico actual, que incluye, entre otras, la renovación de las cámaras de frío, la optimización de los sistemas de eficiencia energética y la implantación de soluciones para la gestión de residuos, con el objetivo de avanzar hacia una operativa más sostenible y eficiente en toda la red.

La directora de logística, operaciones y Supply Chain de Dia España, Inés Vílchez, ha asegurado que la "modernización y ampliación" de su red logística supone un "paso decisivo" en la hoja de ruta marcada por la firma.

"Con la expansión de la superficie logística, reforzamos nuestra capacidad operativa para impulsar nuestro negocio y dar soporte a las necesidades de nuestro plan de expansión. A esto se suma un modelo de centro de distribución innovador, que engloba los más altos estándares de sostenibilidad y tecnologías punteras que garantizan mayor eficiencia en la cadena de suministro", ha indicado.

PRÓXIMOS NUEVOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN EN LEÓN Y MÁLAGA

En el marco de este plan de modernización logística, Dia ha inaugurado este año el centro de distribución de Sevilla, ha comenzado las obras del de León que inaugurará en 2026, mientras que ha anunciado la construcción de uno nuevo en Málaga.

El centro logístico en Sevilla, que sustituye al antiguo almacén en la localidad, es una plataforma de 53.000 metros cuadrados, cuenta con cerca de 230 empleados y da servicio a un total de 235 tiendas de Sevilla, Cádiz y Huelva.

En paralelo, la compañía sigue avanzando en las obras del nuevo centro logístico de León, que prevé estar en pleno funcionamiento durante el primer semestre de 2026. Con 64.000 metros cuadrados, dará servicio a 200 tiendas de Dia en Castilla y León y Asturias y contará con 150 empleados.

Por último, recientemente la compañía ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo centro logístico en Málaga que contará con una superficie total de más de 64.000 metros y se convertirá en el segundo centro de distribución más grande de la cadena y su apertura está prevista para el primer semestre de 2027.

La 'hoja de ruta' de la cadena de supermercados a nivel logístico se completará con la puesta en marcha de otras tres nuevas instalaciones, de las que no se ha precisado la ubicación, antes de que finalice 2029.