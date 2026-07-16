Digi España prevé colocar en Bolsa un 5% adicional "en uno o dos años" y ve potencial de revalorización

El CEO de Digi, Marius Varzaru, durante la segunda jornada de 'DigitalES Summit 2026', en la Real Fábrica de Tapices, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). Organizado por la Asociación Española para la Digitalización, el evento se desarrolla bajo el - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Digi España, Marius Varzaru, ha señalado que la compañía contempla la posibilidad de colocar en el mercado un 5% adicional de su capital tras la salida a Bolsa inicial, en función de la evolución de la cotización y de las condiciones del mercado, una operación que podría llevarse a cabo "en algún momento, el próximo año o en dos".

En este sentido, ha recordado este jueves, en un encuentro con los medios de comunicación antes del toque de campana en la Bolsa de Madrid, que el plan inicial definido hace nueve meses contemplaba una colocación de hasta el 25% del capital, si bien en una primera fase se prevé situarla en torno al 20%, con la posibilidad de ampliar ese porcentaje más adelante.

"La dispensa que hemos recibido nos permite quedarnos en este nivel, pero sí que nos gustaría en algún momento continuar y ampliar hasta el 25%", ha afirmado.

Asimismo, ha señalado que la dispensa solicitada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para no cumplir con el requisito habitual de capital flotante del 25% fue aceptada, lo que permite a la compañía mantenerse en ese nivel inicial, si bien ha apuntado que no existe un plazo concreto para ejecutar esa colocación adicional, más allá del periodo mínimo de 180 días en el que no se pueden vender acciones tras la salida a Bolsa.

Además, ha indicado que, una vez que la compañía cotice, no habrá restricciones para la entrada de inversores minoristas en ese eventual 5% adicional, al tratarse de una colocación secundaria de acciones existentes en manos de Digi Rumanía, sin ampliación de capital.

Digi Spain Telecom, filial española del Grupo Digi, debutará en Bolsa este jueves a un precio de 5,60 euros por acción, tras fijarse el importe definitivo de la oferta pública de venta (OPV) y de suscripción (OPS) el pasado martes, en una operación sobresuscrita que, según la compañía, refleja una "fuerte demanda por parte de inversores institucionales internacionales y nacionales".

La operación, cuyo folleto fue aprobado la semana pasada por la CNMV, supone una capitalización bursátil de aproximadamente 1.662 millones de euros en el momento de su estreno en el parqué.

EL PRECIO DE SALIDA PERMITE RECORRIDO AL ALZA

En este contexto, Varzaru ha defendido que el precio de salida permite recorrido al alza a medio y largo plazo y ha subrayado que el objetivo de la compañía no era maximizar la valoración inicial.

"Creemos que el precio de salida es un precio que permite capacidad de mejora de la valoración a medio y largo plazo", ha indicado.

Así, ha añadido que la prioridad ha sido "hacer una buena colocación" que genere interés y permita contar con un grupo de inversores que respalden el plan de negocio a largo plazo y contribuyan a consolidar su desarrollo en España.

Asimismo, ha recalcado que el grupo mantiene su intención de seguir siendo el accionista mayoritario y de liderar el plan industrial a largo plazo, de modo que la filial continuará integrada en Digi.

MÁS DE 50 INVERSORES INSTITUCIONALES

Varzaru ha señalado que la compañía contará con más de 50 inversores institucionales en su salida a Bolsa, tras un proceso en el que el interés del mercado ha sido "mucho mayor".

El directivo ha explicado que, aunque finalmente serán "más de 50" los inversores que participen en la operación, la demanda ha procedido de "cientos de fondos de inversión" que han analizado la oportunidad.

En este sentido, ha subrayado que la entrada de estos inversores supone "un voto de confianza al plan de negocio" de la compañía y a su capacidad para desarrollar su estrategia industrial a largo plazo.

Asimismo, ha destacado que el modelo de Digi, basado en la creación de empleo y en una estructura de costes competitiva, ha sido valorado positivamente por el mercado, al permitir a la compañía competir con precios más bajos y, al mismo tiempo, mantener márgenes sólidos.

"Los inversores lo han visto igual que nosotros", ha afirmado Varzaru, quien ha añadido que este respaldo refuerza la convicción de la empresa de mantener su modelo a largo plazo.

HORIZONTE A LARGO PLAZO

Preguntado por las expectativas sobre el precio de la acción, Varzaru ha señalado que la compañía afronta este proceso con una visión de largo plazo y ha reconocido que no es "especialista" en valoración bursátil.

En este sentido, ha explicado que el plan de negocio presentado a los inversores contempla un horizonte a medio y largo plazo, con un despliegue de fibra de hasta 21 millones de unidades inmobiliarias hasta 2030, lo que ha sido entendido por el mercado "por todo su potencial de crecer en este periodo y crear valor".

Así, ha subrayado que tanto la compañía como los inversores comparten un enfoque de inversión a largo plazo, más allá de la evolución inmediata de la cotización, y ha destacado la confianza en un modelo basado en el empleo, el despliegue de red y la oferta de servicios competitivos y de calidad, que consideran "sostenible" en el tiempo.