TKMS y Navantia avanzan en su alianza en submarinos para establecer un marco de colaboración antes de 2027

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La división naval de ThyssenKrupp, ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) y Navantia han firmado un segundo Memorando de Entendimiento (MoU), que supone un nuevo avance en la alianza iniciada el pasado mes de abril, según han indicado en un comunicado este viernes.

Sobre la base del impulso generado por el acuerdo inicial, ambas compañías se han comprometido a trabajar en establecer un marco conjunto de colaboración para la producción y comercialización de determinados proyectos de submarinos.

"Las conversaciones mantenidas durante los últimos tres meses han permitido definir un enfoque común en áreas concretas en las que la experiencia complementaria de TKMS y Navantia aportará valor adicional a los clientes", han señalado.

Mediante la combinación de sus respectivas capacidades, ambas compañías aspiran a ampliar la capacidad industrial disponible en el mercado, optimizar los plazos y el desempeño en la entrega, impulsar una asociación tecnológica a largo plazo y reforzar la capacidad de suministro a clientes en los mercados internacionales.

SUJETO A LA FINALIZACIÓN DE TODOS LOS PROCESOS REGULATORIOS

El objetivo es establecer el marco conjunto de colaboración antes de final de año, sujeto a la finalización de todos los procesos regulatorios aplicables. La colaboración prevista está concebida exclusivamente para futuras oportunidades y no contempla ninguna fusión ni adquisición de acciones o activos.

Los contratos, programas y proyectos actualmente en vigor de ambas compañías se mantendrán plenamente independientes y no se verán afectados. Al mismo tiempo, los clientes "se beneficiarán de una base industrial más amplia, basada en capacidades complementarias, mayor flexibilidad y un liderazgo tecnológico reforzado, lo que contribuirá a fortalecer la competitividad de TKMS y Navantia".

Esta cooperación industrial se desarrollará en cumplimiento de la normativa de competencia aplicable, de la legislación de control de exportaciones y de todos los requisitos regulatorios pertinentes. Asimismo, se adaptará a las necesidades específicas de cada cliente y se implementará únicamente con las aprobaciones correspondientes.

Con esta colaboración, TKMS y Navantia "refuerzan la base industrial y la soberanía europeas en materia de defensa, contribuyendo a una mayor autonomía estratégica de Europa". "La alianza reúne a dos compañías navales de referencia con capacidades complementarias, fortaleciendo la capacidad europea para ofrecer soluciones submarinas avanzadas a armadas aliadas y socias de todo el mundo, en plazos adecuados para responder a los actuales desafíos geopolíticos", han destacado.

El consejero delegado de TKMS, Oliver Burkhard, ha afirmado que "la seguridad de Europa requiere una base industrial más fuerte y resiliente". "Este Memorando de Entendimiento supone un paso importante hacia la combinación de fortalezas industriales complementarias, preservando al mismo tiempo el liderazgo tecnológico, la autoridad de diseño y los estándares de calidad que definen a TKMS", ha subrayado.

De su lado, el consejero delegado de TKMS, Andreas Görgen, ha aseverado que este acuerdo refleja el "excelente avance de las conversaciones y el firme compromiso de ambos socios con la creación de un nuevo modelo que combine las capacidades de TKMS y Navantia en áreas seleccionadas".