Convocadas más de 5.500 plazas de personal laboral fijo en la Administración General del Estado

Archivo - El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Distintos ministerios han convocado un total de 5.547 plazas de personal laboral fijo adscritas al IV Convenio Colectivo durante el mes de julio, según ha informado este sábado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Estas plazas están incluidas en las Ofertas Públicas de Empleo de los años 2023 y 2024, son de turno libre y de promoción interna y ofrecen 126 especialidades para distintos grados de titulaciones académicas.

Por ministerios, aquellos que más plazas han convocado son los de Defensa (1.341), Interior (795), Transición Ecológica (629), Inclusión (389), Cultura (382) y Derechos Sociales (348).

En el desglose por especialidades, se encuentran el mantenimiento en general (con 400 plazas), conducción de vehículos de transporte por carretera (387), cuidados auxiliares de enfermería (255), atención en museos (89), artes gráficas (57), fisioterapia (38), laboratorios (36), dirección de cocina (30), peluquería (10) y cantantes de coro (5), entre otros.

Finalmente, en cuanto a los grados de titulación académica exigidas por las pruebas, los grupos M3, M2 y M1 requieren titulación universitaria o superior, mientras que los E2 y E1 corresponden a titulaciones de Formación Profesional de grado medio y básico.

Además, se incluye una convocatoria de 301 plazas para personas con discapacidad intelectual para el ingreso como personal laboral fijo en el grupo profesional E0, especialidad en tareas complementarias de apoyo.

El Ministerio recuerda en un comunicado que las solicitudes se deben presentar por vía electrónica a través del modelo oficial 790.