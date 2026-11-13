Dimite el CEO de Hugo Boss tras controlar Frasers Group más del 50% del accionariado

Archivo - FILED - 08 March 2022, Baden-Württemberg, Metzingen: The logo of the Hugo Boss fashion group, taken at an outlet store at the company headquarters in Metzingen. Photo: Bernd Weibrod/dpa - Bernd Weibrod/dpa - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Daniel Grieder ha presentado su dimisión como consejero delegado de la firma textil alemana Hugo Boss y dejará la compañía a petición propia el próximo 31 de diciembre, según ha informado la multinacional, que será dirigida por David Epstein desde el 1 de enero de 2027.

La renuncia de Grieder llega unas semanas después de que Frasers Group confirmase haberse hecho con el control del 50,08% del accionariado y se suma a las salidas el pasado septiembre del hasta entonces presidente, Stephan Sturm, y del director financiero, Yves Müller.

Grieder fue nombrado CEO de la firma germana en junio de 2021 por un periodo de cinco años, aunque su mandato fue renovado anticipadamente en marzo de 2024 y extendido hasta final de 2028.

Desde que asumió el cargo, Daniel Grieder lideró la transformación de Hugo Boss, además de mejorar su red de distribución y socios, creando una plataforma omnicanal que conecta las tiendas con el negocio digital.

"Juntos, hemos relanzado BOSS y HUGO, creado una oferta de productos de estilo de vida disponible las 24 horas, rediseñado nuestras tiendas en todo el mundo y renovado nuestra cultura y nuestra forma de trabajar", ha comentado Daniel Grieder, para quien "es el momento adecuado para dar un paso al costado y ceder el liderazgo a la próxima generación".

En este sentido, el Consejo de Supervisión de la compañía ha designado a David Epstein como próximo consejero delegado, cargo que comenzará a desempeñar en enero de 2027.

El nuevo CEO se incorpora a Hugo Boss procedente de Frasers Group, donde ha ejercido como director de Alianzas Estratégicas de Marca desde 2024, supervisando las asociaciones de marca en sus divisiones Sport, Premium y Luxury. Asimismo, durante sus más de diez años en Frasers Group, contribuyó al avance de su estrategia, al desarrollo de alianzas de marca y al fortalecimiento de las relaciones comerciales.