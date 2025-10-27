Disfrutar, El Celler de Can Roca y Mugaritz, entre los 15 restaurantes más exclusivos del mundo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los españoles 'Disfrutar' (Barcelona), 'El Celler de Can Roca' (Girona) y 'Mugaritz' (Guipúzcoa) se sitúan entre los 15 restaurantes más exclusivos del mundo, que recoge los 200 locales en los que es más difícil reservar a nivel global, según el ranking elaborado por la 'fintech' Dojo.

En concreto, el primer puesto del ranking ha sido para 'The Lost Kitchen' en Freedom (Maine, EE.UU.), con una puntuación de 84,9 puntos sobre 100, seguido por Rao's (Nueva York), especializado en recetas italianas, con 81,4 puntos.

Por su parte, Disfrutar se sitúa en la tercera plaza, siendo el primer restaurante español y europeo de esta lista con una puntuación de 79,3 puntos. Los menús experimentales con énfasis en el marisco del Mediterráneo le han valido a este tres estrellas Michelin para convertirse en uno de los destinos culinarios más codiciados del mundo: 110.000 búsquedas mensuales en Google, más de 340.000 seguidores en Instagram y en el que hay que reservar con un año de antelación.

Apenas a 100 kilómetros de distancia, a las afueras de Girona, 'El Celler de Can Roca' ofrece sus innovadoras reinvenciones de las recetas catalanas tradicionales aunando vanguardia y exploración de sabores. El emblemático restaurante de los hermanos Roca, tres estrellas Michelin, ocupa el quinto lugar con 75,7 puntos. En gran parte gracias a sus más de 670 seguidores en Instagram y 60.000 búsquedas mensuales en Google. Las reservas se abren con once meses de antelación el primer día de cada mes a medianoche.

Por su parte, 'Mugaritz' está en la undécima plaza con 68,7 puntos. Dos estrellas Michelin, destaca por un enfoque rompedor y creativo que lleva al límite la gastronomía. Una visita obligatoria para los amantes de la alta cocina en la guipuzcoana localidad de Errenteria. Con cerca de 300.000 seguidores en Instagram y 35.000 búsquedas en Google, para conseguir mesa hay que reservar hasta con 180 días de antelación.

Con un total de cinco restaurantes, Estados Unidos es el país con mayor presencia entre los 15 primeros puestos, seguido con España, con tres locales, mientras que con una aparición están países con una gastronomía reconocida como como Italia, con 'Osteria Francescana' o Francia, con La Mercerie (Marsella).

También hay representantes de otros países europeos como 'The Bank Tavern' (Bristol, Reino Unido) es el sexto y 'Noma' (Copenhague, Dinamarca), octavo. Además, el mexicano 'Pujol' (Ciudad de México) ocupa séptimo lugar y el australiano 'Firedoor' (Sidney), la decimotercera posición.