La distribución alimentaria creció un 3,7% en España y Portugal en 2024, hasta los 139.000 millones

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La facturación del mercado ibérico de distribución alimentaria alcanzó en 2024 los 138.980 millones de euros, con un crecimiento del 3,7% respecto al año anterior, según el informe de "Distribución Alimentaria - Mercado Ibérico del observatorio sectorial DBK de Informa.

El informe también concluye que España concentra el 84% del mercado, con un volumen de negocios del 116.280 millones de euros, mientras que en Portugal el mercado ascendió a los 22.700 millones de euros, con una participación del 16%. Ambos países registraron crecimientos entre el 3,5% y el 4%.

Por sectores, los supermercados y autoservicios representaron el 81% de la facturación total y unas ventas de 112.600 millones de euros y los hipermercados 19.390 millones de euros, mientras que el canal cash & carry experimentó un crecimiento de ventas del 3,2%, hasta los 6.990 millones de euros.

El informe afirma que los supermercados y autoservicios serán el segmento con mayor crecimiento, con un creciente peso en la ampliación de la oferta de productos frescos preparados; la mejora de los servicios de entrega a domicilio y recogida en tienda; los acuerdos con plataformas especializadas, y la optimización de los procesos logísticos.