Dolce & Gabbana nombra a Stefano Cantino, exdirectivo de Gucci, para codirigir la firma tras salir Gabbana

Archivo - Logo de Dolce & Gabbana en una tienda de Nueva York. - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La firma de lujo Dolce & Gabbana ha anunciado el nombramiento de Stefano Cantino para asumir la codirección de la empresa, junto con Alfonso Dolce --hermano del cofundador Domenico Dolce--, después de que este viernes se conociera la dimisión de Stefano Gabbana del cargo de presidente.

Cantino ha desempeñado el cargo de consejero delegado de Gucci, empresa a la que se incorporó en mayo de 2024, tras cinco años en Louis Vuitton. Anteriormente, pasó 20 años en Prada, donde ocupó puestos de creciente responsabilidad en la división de marketing y comercial y llegó a ser director de Comunicación y Marketing.

Gabbana dejó este viernes su cargo al frente de la marca de lujo, que levantó en 1985 junto con su socio Domenico Dolce, en un movimiento realizado mientras la compañía se prepara para negociar con sus acreedores.

La firma se ha visto afectada por una prolongada crisis en el sector del lujo, agravada por la incertidumbre derivada de la guerra en Irán. Los contratiempos han afectado negativamente a los beneficios y han dificultado el cumplimiento de las condiciones de su deuda.

Así, Gabbana se encuentra evaluando el futuro de su participación del 40%, al mismo tiempo que la firma negocia para la reestructuración de su deuda, de aproximadamente 450 millones de euros.

"La llegada de Cantino se produce tras la trayectoria de crecimiento de Dolce & Gabbana, centrada en la evolución de su modelo organizativo, pasando de ser una marca de moda a una empresa de estilo de vida", ha sostenido la compañía en un comunicado recogido por la agencia de noticias italiana Ansa.