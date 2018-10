Economía.- La CMT dice a los operadores que no estimula las inversiones la regulación, sino la competencia entre ellos

Actualizado 10/12/2008 22:17:25 CET

BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Reinaldo Rodríguez, afirmó hoy que "la regulación no estimula las inversiones" y que debe ser la presión de la competencia entre operadores la que estimule "la modernización, la innovación y la inversión en infraestructuras".

Rodríguez se expresó así en la clausura de las jornadas del X aniversario de la liberalización de las telecomunicaciones en España, que se celebraron ayer y hoy en la Casa Llotja de Mar de Barcelona, y que fueron organizadas por la CMT.

"Nadie invierte por la regulación ni a cambio de la regulación, eso está claro. Ningún regulador ni español ni europeo ni de ninguna parte intenta cambiar regulaciones por inversiones, porque las inversiones no están garantizadas por la regulación", argumentó.

En cambio, expuso que "la ausencia de un marco claro regulatorio sí que inhibe las inversiones. El mayor inhibidor de las inversiones es la ignorancia sobre el futuro", y por ello defendió la regulación de la CMT, ya que "en una situación de crisis como la actual, esa inhibición puede llegar a la parálisis".

"La primera obligación frente al sector, frente al mercado y frente a los usuarios, en una situación de ciclo inversor, es clarificar lo antes posible y de la forma más transparente posible el marco regulatorio", repasó.

Asimismo, destacó que desde la CMT no buscan "la inversión particular de un operador": "Nos interesa que se invierta, que se modernicen las redes y nos da igual quién lo haga. No vamos a poner nombres y apellidos ni tecnológicos ni corporativos". remachó.

Explicó que la CMT pretende "establecer un marco" para que se desarrollen las tecnologías, pero no decidir qué tecnología se deben desarrollar.

Añadió que el regulador español vela por el cumplimiento de la normativa vigente, y que el modelo de normativa para banda ancha que ha propuesto incluye algunos límites para no perjudicar a operadores que llevan diez años desplegando cable, con inversiones de "casi 10.000 millones de euros".

En la clausura de estas jornadas, Rodríguez se mostró "tan satisfecho" que anunció que la CMT intentará dar continuidad a las jornadas en próximos años "como foco profesional de tratamiento de la regulación con una visión no sólo nacional, sino europea y global", y como "foro de conocimiento e intercambio".