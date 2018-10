Economía/Consumo.- Hero afirma que si usa otros aceites junto al de oliva es para incluir ácidos grasos esenciales

Actualizado 22/09/2008 18:41:04 CET

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa de alimentación Hero respondió hoy a las acusaciones de la Federación de Consumidores en Acción (Facua), que ha demandado a la compañía por añadir otras grasas vegetales a potitos infantiles en cuyos envases se destaca que están elaborados con aceite de oliva, al afirmar que la mezcla de aceites que utiliza incluye ácidos grasos esenciales, necesarios para el niño y que no contiene el aceite de oliva por sí solo.

En declaraciones a Europa Press, el director de Calidad, Investigación y Desarrollo de Hero, Pedro Abellán, explicó que "nutricionalmente no tiene ningún sentido añadir sólo aceite de oliva" en un potito, ya que este aceite no contiene ácidos grasos esenciales, que no puede elaborar nuestro organismo, y que tienen que "venir forzosamente" de la propia dieta.

Según indicó Abellán, este tipo de ácidos grasos, "convenientes para el desarrollo cognitivo y visual" del niño, están presentes en la leche materna, pero no en la leche de vaca, por lo que es recomendables incluirlos en la dieta de los niños de un año y medio a dos años.

Además, el portavoz de Hero señaló que las cuarenta variedades de alimentos infantiles en que se destaca la presencia de aceite de oliva lo contienen en una proporción del 60 por ciento, y así lo advierte el etiquetado, por lo que desde la compañía no se entiende que el consumidor pueda llegar a creer que el producto está elaborado únicamente con este aceite, como indica Facua.

Facua ha remitido sus denuncias, entre otros organismos, al Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad y Consumo y la Dirección General de Consumo de la Región de Murcia, donde Hero España tiene su sede social.