Economía/Consumo.- Soria asegura que al Gobierno "no le consta" que haya entrado carne de vacuno irlandés en el país

Actualizado 10/12/2008 12:50:51 CET

Dice que Sanidad no ha recibido ninguna notificación de la Comisión Europea (CE) al respecto, por lo que "no hay motivo de preocupación"

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, aseguró hoy que a las autoridades españolas "no les consta" que haya entrado en el país ninguna partida de vacuno irlandés contaminado con dioxinas y señaló que, hasta el momento, su ministerio no han recibido ninguna notificación de la Comisión Europea (CE) al respecto, por lo que considera que, por ahora, "no hay motivo de preocupación".

En una entrevista realizada en 'Telecinco' y recogida por Europa Press, Soria explicó que las cabezas de ganado vacuno de 40 de las 1.000 granjas que tiene Irlanda podrían haberse alimentado con el pienso intoxicado que consumieron los cerdos recientemente retirados de la cadena alimentaria.

Sin embargo, asegura que sus efectos sobre la salud humana son "tan ínfimos" que ni en Irlanda se ha retirado el vacuno contaminado. Además, tampoco la CE ha enviado ninguna notificación sobre este asunto a España, que el martes le pidió más información al respecto, por lo que "no hay ni un motivo de preocupación en este momento".

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente de Sanidad, se puso en contacto el martes con la Comisión Europea para pedir más información sobre las reses de ganado vacuno contaminadas con dioxinas en Irlanda, después de que el ministro de Agricultura de este país, Brendan Smith, anunciara la detección de dioxinas en tres de las 11 manadas de vacuno examinadas en el país.

Irlanda ordenó el sábado frenar la distribución de los productos elaborados con cerdo a partir del 1 de septiembre después de hallar en dioxinas tóxicas en estos animales, una sustancia que podrían haber tomado a través de pienso contaminado y cuyo consumo en humanos está relacionado con el desarrollo de enfermedades cancerígenas.

Sobre este asunto, Soria señaló el martes que España no es importador directo de carne de cerdo irlandés y que, por el momento, las autoridades autonómicas "no tienen datos" de que haya llegado a España procedente de terceros países como Francia o Portugal, ninguna partida de cerdo contaminada ni de productos elaborados con la misma.