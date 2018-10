Economía/Empresas.- Fujitsu Siemens invertirá 30 millones al año en proyectos sostenibles para reducir emisiones

Actualizado 10/12/2008 19:55:01 CET

MADRID, 10 Dic.

Fujitsu Siemens Computers anunció hoy que invertirá más de 30 millones de euros en proyectos de I+D de marcado carácter ecológico en el marco del programa 'Saving the planet by green it', gracias al cual se podrá evitar la emisión de más de 9.000 toneladas de emisiones de CO2, entre otros objetivos.

Las restantes iniciativas ecológicas de Fujitsu Siemens giran en torno a una serie de aspectos como el diseño y el aprovisionamiento, gracias a los cuales la compañía se compromete a eliminar el uso de sustancias tóxicas tanto en sus productos como en los procesos de fabricación, por lo que ha elaborado una guía medioambiental propia.

En cuanto a la fabricación, Fujitsu Siemens ha diseño una estrategia basada en el ahorro de energía, agua, gas y emisiones de CO2 en todas sus áreas. Así, en el caso de su fábrica de Augsburgo (Alemania), la compañía ha logrado reducir el consumo energético en un 60 por ciento en los últimos 10 años.

Respecto a la logística, Fujitsu Siemens ha sido la primera compañía en implantar la conexión ferroviaria Trans- Euroasiática para el transporte de productos tecnológicos, con lo que reduce en un 5 por ciento las emisiones de CO2, en comparación con el transporte marítimo.

Además, la compañía ha conseguido reciclar y reducir el 98 por ciento de todos los materiales empleados y generar un 10 por ciento menos de deshechos que lo exigido por la ley.

En la presentación de la estrategia medioambiental de la compañía, el director de Marketing de Fujitsu Siemens, Ignacio Garicano, recordó que "el 35 por ciento de las grandes cuentas tienen planes de reducción de emisiones de CO2 que no incluyen objetivos específicos para el departamento de TI". Así, "sólo el 25 por ciento exige criterios 'green' en sus pliegos de oferta en la compra de informática, mientras que un 28 por ciento de los departamentos de TI no saben cuanta energía consumen los equipos".

Ante esta situación, insistió en que los fabricantes de tecnología "tienen la obligación de liderar las estrategias que mejoren nuestro planeta". En el caso de Fujitsu Siemens, Garicano indicó que "si gestionáramos adecuadamente nuestros PC, se podría ahorrar hasta un 50 por ciento de consumo energético".

En su opinión, "la clave de la mejora medioambiental está en ir mas allá del ahorro energético". "Por ello, las compañías de TI somos responsables ante la sociedad de proteger el medio ambiente, minimizar el impacto en el entorno y aportar mucho más que lo que exige la ley", concluyó.