Eiffage refuerza su presencia en España con la compra de tres empresas del sector energético

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Eiffage ha reforzado su presencia en España con la adquisición este verano de las empresas CVS, M3i Controls e Inmotechnia en el sector de la energía, según ha informado este martes el grupo europeo de construcción, con sede en Francia.

De este modo, Eiffage, a través de Eiffage Energía Sistemas, filial de Eiffage Énergie Systèmes, continúa su estrategia de crecimiento en Europa, "reforzando su cobertura territorial y su experiencia en el ámbito de la energía", ha destacado la empresa.

La primera adquisición de Eiffage ha sido la del grupo empresarial CVS, especializado en soluciones de refrigeración para la industria y el sector terciario, así como en sistemas de detección y protección contra incendios.

Creada en 2020, CVS cuenta con más de 300 personas empleadas y dispone de una cobertura nacional gracias a sus 11 centros repartidos por el territorio. En 2024, generó una cifra de negocios de más de 60 millones de euros.

Paralelamente, Eiffage Energía Sistemas ha adquirido otras dos sociedades con el objetivo de convertirse en líder en el mercado español de sistemas de control y mantenimiento energético.

M3i Controls es una empresa catalana especializada en sistemas de control y automatización de edificios terciarios, con una plantilla de 21 profesionales y una facturación de 3 millones de euros en 2024.

Por su parte, Inmotechnia es una sociedad dedicada a los sistemas inteligentes de gestión centralizada de edificios BEMS (Building Energy Management Systems), que opera en toda España, con 60 personas empleadas y una facturación de 10 millones de euros en 2024.

"Con estas adquisiciones, Eiffage Energía Sistemas refuerza su posición como actor clave en el sector energético en España", ha subrayado la compañía.

La filial española de Eiffage Énergie Systèmes contaba al cierre de 2024 con más de 5.000 empleados y una facturación de 1.100 millones de euros, lo que la convierte en la segunda mayor implantación de Eiffage Énergie Systèmes tras Francia.