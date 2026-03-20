El empleo tecnológico creció en España el doble que en el resto de sectores desde 2015, según Cotec. - FUNDACIÓN COTEC

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tasa de crecimiento del empleo tecnológico es del 45,8%, casi el doble de la registrada en el empleo no intensivo en tecnología (25,1%), mostrándo un aumento en España desde el año 2015, según ha informado este viernes en un comunicado la Fundación Cotec, organización privada sin ánimo de lucro dedicada a promover la innovación.

Según el 'Mapa del Empleo Tecnológico en España 2026', elaborado por Cotec, España ocupa la posición 17 en el ranking de los 27 miembros de la UE en empleo tecnológico, por encima de Francia y Portugal y por debajo de Italia.

En concreto, el mapa ha analizado los datos de afiliación a la Seguridad Social entre 2015 y 2025 en las 13 categorías estandarizadas a nivel europeo de ramas de actividad intensivas en tecnología, permitiéndo analizar el "peso actual" y la evolución del empleo tecnológico desde 2015.

La herramienta interactiva de Cotec muestra que el empleo intensivo en tecnología está fuertemente polarizado territorialmente. De hecho, solo en las estructuras productivas de cinco comunidades autónomas el peso del empleo tecnológico está por encima de la media de España (6,9%).

Estas comunidades son la Comunidad de Madrid (10,6%), Navarra (10%), País Vasco (9,8%), Cataluña (9,1%) y Aragón (8,3%). Además, la diferencia con los territorios a la cola es de hasta ocho puntos porcentuales como con Baleares (2,7%), Extremadura (2,6%) y Canarias (2,2%).

El estudio también destaca que, desde 2015, más de la mitad de los nuevos empleos intensivos en tecnología (251.000) se concentraron en Madrid (145.000) y Cataluña (106.000).

Por otro lado, los datos reflejan que el sector "sigue lejos de la paridad". En este sentido, solo el 31% de los puestos de trabajo tecnológicos están ocupados por mujeres en España.

"Persisten brechas territoriales muy marcadas, con una concentración creciente en los grandes núcleos urbanos, y una fuerte masculinización del empleo tecnológico", ha analizado la presidenta de Cotec, Cristina Garmendia.

En este contexto, Garmendia también ha querido destacar el caso de San Sebastián, donde un 42% de empleo tecnológico está desarrollado por mujeres.

Con respecto a la escala local, en 2025 había un total de 4.075 municipios con al menos un afiliado tecnológico (341 municipios más que en 2015), según datos del informe.

De entre las poblaciones grandes, ha destacado la situación de Barcelona, que es donde el empleo tecnológico tiene un mayor peso (12,4% sobre el empleo total), seguida de Madrid (10,2%).

En cuanto al ritmo de crecimiento, le siguen Málaga y Valencia, destacando también San Sebastián, por ser la capital de provincia en la que el empleo en actividades de I+D tiene más peso sobre el total de afiliados, con un 2,4%.

Paralelamente, en febrero de 2026, Cotec lanzó una nueva edición del 'Monitor NextGen', que analiza la evolución de la adjudicación de los fondos Next Generation en I+D+I y digitalización. Asimismo, una de las conclusiones es que, hasta junio de 2025, 4.824 municipios españoles han sido beneficiarios de estos fondos.

En definitiva, el Mapa ha analizado la evolución del empleo tecnológico en estos municipios y ha encontrado que el crecimiento de este tipo de empleo ha sido mayor en los municipios beneficiarios de los fondos 'NextGen' destinados a I+D+i.