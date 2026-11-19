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MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de afiliados a la Seguridad Social vinculados a actividades turísticas aumentó en España un 6,2% interanual en octubre, tras sumar 176.147 trabajadores, hasta superar ligeramente los tres millones de ocupados, según los datos publicados este jueves por Turespaña.

En relación con el mercado laboral del conjunto del país, que para dicho mes creció un 4,3% interanual, el empleo turístico supone el 13,4% del total de afiliados.

La variación de los afiliados fue positiva en hostelería donde se registra un aumento de 120.153 afiliados (38.309 en los servicios de alojamiento y 81.844 en los servicios de comidas y bebidas).

En agencias de viajes, por su parte, fue negativa y se registró un descenso de 307 trabajadores. En las otras actividades turísticas el aumento fue de 56.301 trabajadores.

Como en los meses precedentes, la cifra de las agencias de viaje no refleja una caída real, ya que está influida por las modificaciones realizadas en los CNAE, que han reclasificado en otras categorías algunas actividades que anteriormente se clasificaban bajo el epígrafe de 'agencias de viaje'.

LOS ASALARIADOS CRECEN NOTABLEMENTE

En octubre, la cifra de asalariados en el sector turístico (que representa el 83,1% del total), aumentó un 6,9% respecto al mismo mes del año anterior.

Por ramas de actividad, el empleo asalariado aumentó en agencias de viajes y operadores turísticos (0,5%) y en hostelería (7,5%), con un incremento mayor en los servicios de alojamiento (9,2%) que en los servicios de comidas y bebidas (6,9%).

Por otro lado, el empleo autónomo en turismo (que representa el 16,9% del total de trabajadores afiliados) se incrementó en un 2,6%.

En la actividad de hostelería se aprecia un incremento de 1,9% con aumentos tanto en los servicios de alojamiento (17,8%) como en comidas y bebidas (0,6%).

En las agencias de viajes se observa un descenso interanual del 2,8% en el número de autónomos, caída influida también por el cambio en los CNAEs.

BALEARES, LA QUE MÁS CRECE

En el décimo mes del año, el empleo en el conjunto de hostelería, agencias de viajes y operadores turísticos aumentó en todas las Comunidades Autónomas.

En cifras absolutas, el mayor aumento se dio en Baleares con 20.686 nuevos afiliados.

En términos relativos, el primer lugar es también para Baleares, con una tasa interanual del 18,4%, seguida de la Comunidad Valenciana, con un incremento del 7,1%.