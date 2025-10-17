Enerfip lanza el último tramo del proyecto H2 Move para financiar estaciones de hidrógeno verde de HVR Energy

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Enerfip ha abierto el cuarto y último tramo del proyecto H2 Move, una iniciativa destinada a financiar los proyectos de HVR Energy orientados a impulsar la movilidad sostenible mediante el uso de hidrógeno verde, para captar 1,6 millones de euros adicionales, que completarán la financiación prevista de cinco millones de euros en total, informó la compañía.

El lanzamiento de este nuevo tramo llega tras el éxito de las tres fases anteriores. En conjunto, las tres primeras rondas permitieron recaudar 3,4 millones de euros a través de 3.142 inversiones.

Este nuevo tramo ofrece una rentabilidad del 12% a cuatro años, un atractivo adicional que refuerza el compromiso de Enerfip con los proyectos de alto impacto ambiental y económico en el sector energético.

HVR Energy, empresa promotora del proyecto, destinará los fondos recaudados a la construcción de las primeras 25 estaciones de repostaje de hidrógeno verde (estaciones Activa), dentro de un plan más amplio que contempla la instalación de 75 puntos de recarga a lo largo de la Red Transeuropea de Transporte.

El consejero delegado de Enerfip Iberia, Eduardo Calderón, señaló que con H2 Move se demuestra que la ciudadanía "puede ser protagonista real de la transición energética".

"Este cuarto tramo refuerza nuestra vocación de liderazgo en la financiación de proyectos que transforman el territorio y aceleran la descarbonización de la movilidad en Europa", indicó.

Por su parte, el consejero delegado de HVR Energy, Luis Suárez-Olea, señaló que la participación de más de 3.000 inversores mayoritariamente franceses en este proyecto "es una señal clara de que la transición energética se construye con alianzas internacionales".