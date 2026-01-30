Eroski abonará 14,8 millones de euros en intereses a los inversores en aportaciones

Archivo - EROSKI CALLE ALCALDE CABALLERO ZARAGOZA - EROSKI - Archivo

BILBAO, 30 (EUROPA PRESS)

Eroski abonará el próximo lunes, 2 de febrero, los intereses anuales correspondientes a las Aportaciones Financieras Subordinadas (AFS) con una retribución a un tipo del 5,535% para las emisiones de 2002 y 2004, y del 5,035% para la emisión de 2007. En total, serán 14,8 millones de euros los que Eroski abonará en concepto de intereses a los tenedores de sus títulos de inversión.

Desde que Eroski lanzara su primera emisión de AFS en 2002, la cooperativa ha cumplido puntualmente con su compromiso de retribución anual de intereses, abonando ya un total de 509,4 millones de euros a sus inversores.

La retribución de AFS, está referenciada al Euribor más un diferencial de 3 puntos para las emisiones de AFS entre 2002 y 2004, y un diferencial de 2,5% para la emisión de AFS de 2007. Contando con este abono, un inversor que haya adquirido AFS en 2002, ha percibido ya un 108,1% sobre el importe de su inversión inicial en concepto de intereses.

Según ha precisado Eroski, un inversor con AFS desde 2004 ha cobrado ya el 95,7% en intereses, mientras que el de 2007 ha ingresado el 69,4% del valor de su inversión.

Para el año 2026, el interés queda fijado en un tipo del 5,246% (2,246% + 3% de diferencial) para las emisiones de AFS entre 2002 y 2004, y del 4,746 % (2,246% + 2,5% de diferencial) para las emisiones de AFS de 2007, que serán abonados el próximo año.