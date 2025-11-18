Escribano y Tecnove se alían con la ucraniana Practika para fabricar blindados de forma conjunta

Archivo - Firma del acuerdo entre EM&E. Tecnove y Practika - ESCRIBANO MECHANICAL & ENGINEERING - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las compañías españolas Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y Tecnove han suscrito un acuerdo con la compañía ucraniana Practika para fabricar de forma conjunta distintos tipos de vehículos blindados.

El acuerdo busca combinar las capacidades de las tres compañías para desarrollar blindados de apoyo de fuego, plataformas especializadas como ambulancias o vehículos de guerra electrónica, vehículos no militares de transporte para equipos de desminado y "cualquier otra cooperación industrial en materia de defensa para reforzar la industria española y ucraniana".

"En virtud de este acuerdo, firmado en el marco de la visita oficial a España del presidente de Ucrania Volodímir Zelenski, EM&E Group aportará su última tecnología en estaciones remotas de armas para equipar los avanzados vehículos blindados de Practika. Todo ello con la experiencia en integración y transformación de vehículos especiales de Tecnove", ha detallado EM&E en un comunicado.

Tecnove es una compañía española especializada en la fabricación, transformación y mantenimiento de carrozados y vehículos especiales, mientras que Practika es un fabricante ucraniano blindados militares.

EM&E ha recalcado que este acuerdo es "una muestra del compromiso" de las tres empresas con el fortalecimiento de la cooperación industrial entre España y Ucrania en el ámbito de la defensa y que está alineado con los esfuerzos europeos para reforzar la autonomía estratégica.

"La colaboración entre empresas de ambos países simboliza una apuesta conjunta por una defensa europea más sólida, integrada y preparada para responder a escenarios complejos", ha detallado.

ZELENSKI SE REÚNE CON LA INDUSTRIA ESPAÑOLA

Zelenski ha mantenido este martes un encuentro con un conjunto de 13 empresas españolas del sector de la defensa en la sede de Indra, que ha aprovechado la reunión para mostrar sus capacidades industriales y parte de su cartera de productos, entre los que destacan los sistemas antidrón y los radares, según han indicado fuentes de la empresa.

"Ucrania está interesada en una alianza de defensa con España. Hoy, durante una reunión con los líderes de las empresas de defensa españolas y la ministra de Defensa, Margarita Robles, abordamos áreas de cooperación. Los fabricantes españoles presentaron sus novedades. Sistemas antidrón, torretas, drones aéreos y terrestres, radares de detección de largo alcance y municiones. Detallaron su capacidad de producción, los posibles usos de sus equipos y sus características técnicas", ha subrayado Zelenski a través de X.

En concreto, al encuentro con el mandatario ucraniano en la sede de Indra han acudido representantes de Arquimea, Centum, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), Fecsa, GMV, Instalaza, Marine Instruments, Meltio, Oesía, Sener, Tecnove y Urovesa, según han informado a Europa Press fuentes al tanto de la reunión.

En esa línea, entre los sistemas de defensa que Zelenski ha podido conocer más en profundidad se encuentran los radares de vigilancia aérea LTR-25 --desarrollado por Indra-- o los equipos antidrón Aracne de Indra y EM&E.

El encuentro con las mencionadas empresas de defensa ha tenido lugar después de que este pasado lunes Zelenski acordase con su homólogo francés, Emmanuel Macron, la compra a lo largo de la próxima década de un total de 100 cazas Rafale, fabricados por la compañía gala Dassault.

En este contexto, Zelenski también se ha reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha anunciado que España movilizará 817 millones para apoyar a Ucrania frente a la invasión rusa, de los que 615 millones de euros se destinarán a brindar apoyo militar y otros 200 millones de euros serán para respaldar la reconstrucción en el país.