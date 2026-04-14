España podrá exportar pistacho e higo seco a China y se impulsan acuerdos importantes para el porcino

Archivo - Recogida del pistacho en una finca, - Patricia Galiana - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

España y China han alcanzado seis nuevos acuerdos en materia de sanidad animal y exportaciones agroalimentarias que refuerzan la cooperación bilateral entre ambos países.

En concreto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a China, ha firmado este martes un total de cinco nuevos protocolos de colaboración y un memorando de entendimiento sobre denominaciones de origen.

De esta forma, se ha firmado un protocolo para reconocer la regionalización en caso de influenza aviar y enfermedad de Newcastle para la exportación avícola desde las zonas libres, así como otro en materia fitosanitaria para productos vegetales que permitirá la exportación a China de pistacho e higo seco, dos relacionados con productos porcinos, y otro sobre el uso como fertilizante de proteínas animales. Además, se ha rubricado un memorando de entendimiento sobre indicaciones geográficas.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha indicado que estos protocolos consolidan la confianza mutua entre ambos países y el prestigio de España como origen de alimentos seguros. "Estos acuerdos suponen un paso estratégico para impulsar la relación bilateral, la diversificación de mercados y el fortalecimiento del sector productor español", ha asegurado.

Hay que recordar que desde el 2018, España y China han suscrito ya un total de 22 acuerdos de colaboración para la exportación de alimentos.

REFUERZO DEL MARCO SANITARIO PARA EL COMERCIO AVIAR

Entre los acuerdos, China ha reconocido la regionalización de la Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) y la enfermedad de Newcastle, que permitirá establecer un marco estable para las exportaciones de aves y productos de origen aviar.

Este reconocimiento de la regionalización para estas dos enfermedades resulta clave para evitar interrupciones en el comercio en caso de brotes y garantizar la continuidad de las exportaciones de productos de origen aviar desde regiones no afectadas.

También destaca la firma de un protocolo fitosanitario que permitirá la exportación de pistacho e higo seco desde España a China. De esta forma se amplía la cartera de productos vegetales españoles autorizados para su exportación a China, que ya incluye frutos frescos (cítricos, melocotón, ciruela, uva de mesa y caqui), frutos secos como la almendra, y productos destinados a alimentación animal.

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO

En el ámbito del porcino, se han impulsado dos acuerdos de gran relevancia para el sector, como el protocolo para la exportación de proteínas procesadas, que permitirá valorizar subproductos derivados de la potente industria cárnica española, y contribuirá a mejorar la sostenibilidad y competitividad del sector.

Además, se ha acordado la modificación del protocolo vigente para la exportación de porcino, con el objetivo de incluir productos cocidos, lo que permitirá a un mayor número de empresas españolas exportar productos elaborados con tratamiento térmico y reforzar la presencia en su principal mercado exterior. China se mantiene como el destino más relevante para las exportaciones españolas de carne de porcino.

También se contempla la apertura del mercado chino a fertilizantes elaborados a partir de proteínas animales, como la sangre procedente de la industria cárnica, lo que permitirá valorizar subproductos desde una perspectiva económica y medioambiental.

Además, el memorando de entendimiento sobre indicaciones geográficas, firmado con la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China, se centra en la cooperación entre ambas partes.