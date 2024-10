La española Sartoria Panatieri, elegida la segunda mejor pizzería del mundo

Franco Pepe y Sartoria Panatieri, las mejores pizzerias del mundo - THE BEST PIZZA AWARDS

Franco Pepe, nombrado por cuarto año consecutivo 'mejor chef de pizza' del mundo y la mejor pizzería de 2024



MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sartoria Panatieri, el espacio fundado por Rafa Panatieri y Jorge Sastre, ha sido elegida como la segunda mejor pizzería del mundo por 'The Best Pizza Awards 2024', tan sólo por detrás del italiano Franco Pepe, que ha sido elegido por cuarto año consecutivo como el 'mejor chef de pizza' del mundo.

En concreto, la gala de entrega de premios, que tuvo lugar en Milán, ha reconocido en esta segunda edición a un total de 29 países y 72 ciudades, reconociendo la diversidad de estilos y enfoques que existen en el arte de hacer pizza, donde además de Sartoria Panatieri, también han sido reconocidas entre las 100 mejores del mundo otras dos pizzerias españolas como Gasparic, que se ha ubicado en el puesto 66, e Il figlio di Emiliano (89).

'The Best Pizza Awards 2024' forma parte de 'The Best Chef Awards', un proyecto impulsado por la neurocientífica polaca Joanna Slusarczyk y el gastrónomo italiano Cristian Gadau.

Desde su apertura hace más de cinco años, Sartoria Panatieri se caracteriza por su enfoque en productos locales y sostenibles, que van desde la creación de su propia masa hasta la elaboración casera de embutidos.

"Nos sentimos profundamente agradecidos y emocionados por este reconocimiento. Desde el principio, nuestro objetivo ha sido trabajar con los mejores productos locales, respetar el proceso artesanal y crear una experiencia única para nuestros clientes", ha asegurado Rafa Panatieri.

Por su parte, Jorge Sastre ha subrayado que "este logro no sería posible sin el compromiso de todo el equipo equipo, que día a día se esfuerza en mantener la filosofía intacta y seguir mejorando". "Estar entre los mejores del mundo es un honor que compartimos con ellos y con nuestros proveedores locales", ha recalcado.

Además, la pizzeria española ha sido galardonada con 'The Best Pizza Margherita Award', que subraya la capacidad de Panatieri y Sastre para crear una receta excepcional utilizando ingredientes sencillos, elevando un clásico de la cocina italiana a un nivel superior.

De esta forma, el italiano Franco Pepe, creador de la pizzería Pepe in Grani en Caiazzo, ha sido elegido por cuarto año consecutivo 'Mejor Chef de Pizza' del mundo, revalidando los títulos que logró en 2021, 2022 y 2023.

Franco Pepe abrió Pepe in Grani el 14 de octubre de 2012 y su pizzeria se ha convertido en un espacio donde se unen la experimentación, la elaboración artesanal, la hospitalidad, la formación y la puesta en valor del territorio, de los sabores y de los habitantes del Alto Casertano.