La española Skinvity inicia su expansión internacional aterrizando en Selfridges (Londres) y KaDeWe (Berlín)

Productos de Skinvity - SKINVITY

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Skinvity, la marca española de tecnología cosmética para uso en casa, inicia su expansión internacional con el desembarco de sus dispositivos en Selfridges (Londres) y KaDeWe (Berlín), dos de los grandes almacenes más reconocidos del mundo, a partir del próximo 15 de abril, según informa en un comunicado.

En concreto, este doble lanzamiento simultáneo en estos grandes almacenes marca un hito en la trayectoria de la compañía y consolida su estrategia de expansión internacional. La presencia de Skinvity en ambos puntos de venta sitúa a la marca española al lado de las firmas más reconocidas del mundo en tecnología cosmética y cuidado de la piel y un reconocimiento a su modelo de negocio.

La fundadora y consejera delegada de Skinvity, Blanca Miñano, ha destacado este hito para la firma. "Estar en Selfridges y KaDeWe no es solo un logro comercial, es una validación de que lo que hemos construido tiene relevancia más allá de nuestras fronteras. Desde el primer día quisimos hacer algo diferente: tecnología real, con respaldo científico y accesible desde casa. Este es solo el primer paso de una expansión internacional que llevamos mucho tiempo preparando", ha avanzado.

De esta forma, la expansión a Selfridges y KaDeWe es el primer paso de Skinvity, que busca democratizar el acceso a las tecnologías más avanzadas, de su estrategia internacional que contempla la entrada progresiva en cada vez más mercados europeos.