Los estancos se podrán integrar en la red de Correos para enviar y entregar paquetes

Correos Express y la Unión de Estanqueros se alían para ampliar la red 'Punto Correos'. - CORREOS EXPRESS Y UNIÓN DE ESTANQUEROS DE ESPAÑA

Correos Express y la Unión de Estanqueros firman un acuerdo

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Correos Express y la Unión de Estanqueros de España han firmado un acuerdo de colaboración para que todos los estancos asociados que lo deseen puedan integrarse a la red de puntos de conveniencia del Grupo Correos, 'Punto Correos', según un comunicado conjunto.

A través de esta alianza, los más de 13.000 estancos existentes en España podrán ofrecer servicios de entrega, recogida de paquetes y logística inversa a sus clientes, con el respaldo del Grupo Correos y la intermediación de la Unión de Estanqueros, que coordinará y gestionará las suscripciones.

De esta manera, Correos Express amplía su red logística, que ya cuenta con más de 10.000 puntos de recogida activos en España. De acuerdo con el comunicado, 'Punto Correos' contribuye a "acercar los servicios logísticos a la ciudadanía, reducir la huella ambiental de las entregas y generar nuevas oportunidades para el comercio local".

La patronal de los estanqueros subraya que los estancos que se incorporen a la red "obtendrán unos ingresos adicionales, mayor visibilidad y reforzarán su papel como comercio de cercanía en sus barrios". Además, contarán con "formación, soporte técnico y acompañamiento continuo".

"Con este acuerdo reforzamos nuestra presencia territorial en España de forma sostenible y competitiva, con soluciones cercanas y accesibles que se adaptan al ritmo de vida de cada cliente", ha afirmado el director general de Correos Express, Antonio Manuel Borges Vaz.

Por su parte, el presidente de la Unión de Estanqueros, Miguel Ángel Martínez Cuadrado, ha recalcado que esta alianza es un "paso importante" en su proceso de transformación, ya que les permite ofrecer "un nuevo servicio a la ciudadanía, y, al mismo tiempo, una fuente de ingresos extra para los estanqueros".