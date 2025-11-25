La Eurocámara pide procedimientos de aprobación más rápidos para los agentes de control biológicos

Archivo - El pleno de la Eurocámara en Estrasburgo. - Alexis Haulot/EU Parliament/dpa - Archivo

BRUSELAS 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha reclamado un sistema alimentario más ecológico y sostenible, en el que se agilice la aprobación y autorización de los agentes de control biológico, organismos vivos utilizados en agricultura para reducir o eliminar plagas.

El informe sobre formas de acelerar el registro y la adopción de agentes de biocontrol, aprobado con 590 votos a favor, 28 en contra y 32 abstenciones, señala que estos agentes pueden reducir la dependencia de los productos convencionales de protección de plantas como pesticidas.

Así, reclama una revisión específica del reglamento sobre comercialización de productos fitosanitarios para que haya una definición legal clara de los agentes de control biológico, así como procedimientos de aprobación y autorización más rápidos.

La Eurocámara insta a los Estados miembros a aumentar y facilitar el uso del procedimiento de reconocimiento mutuo para los controles biológicos. Los eurodiputados creen que estas medidas mejorarían la seguridad jurídica, fomentarían la inversión en alternativas sostenibles y evitarían la fragmentación del mercado.

Los eurodiputados enfatizan que tanto los Estados miembros como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) deben invertir más en capacidad de evaluación y generar carriles prioritarios con financiación adicional para acelerar la aprobación de este tipo de agentes.