Expoalimentaria 2026 reunirá a 1.200 compradores internacionales en Lima entre el 23 y 25 de septiembre

Archivo - Imagen de recurso de frutas y hortalizas. - LA UNIÓ - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 1.200 compradores internacionales de compañías de todo el mundo participarán en la Expoalimentaria 2026, la feria alimentaria más importante de América Latina, que se celebrará entre el 23 y 25 de septiembre en el Centro de Exposiciones Jockey de Lima (Perú).

Según el director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX [Asociación de Exportadores], Edgar Vásquez Vela, el objetivo será identificar futuros proveedores y reforzar vínculos comerciales con los clientes. Hasta la fecha, se han registrado un total de 234 entidades.

"La posibilidad de concretar negocios a escala global constituye el principal atractivo de la Expoalimentaria. La presencia de representantes de supermercados, distribuidores, mayoristas, así como de gestores de abastecimiento del sector HORECA, refuerza el posicionamiento del evento", ha señalado Vásquez Vela.

De Europa estarán presentes España, Países Bajos, Reino Unido, Rusia, Italia, Francia, Turquía, Rumanía, Polonia y Bélgica, entre otros. Según ADEX, acudirán para asegurarse el suministro de arándanos, aguacates, mangos, uvas, espárragos, chocolate, café verde o quinoa.

Del propio continente americano participarán Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Costa Rica, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Uruguay y Venezuela, que han expresado su interés en chips de yuca, mantequilla de cacahuete, nueces de Brasil, alcachofas, guindillas y pasta de tomate.

También figuran empresas de África y Asia, región esta última con la que Vásquez aspira a adoptar una "mirada estratégica" durante la feria para elevar las exportaciones.