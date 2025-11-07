Ezentis multiplica por más de dos sus ingresos en los nueve primeros meses, con 23,4 millones

Archivo - Edificio de la sede de Ezentis en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ezentis registró unos ingresos de 23,4 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra que multiplica por más de dos (+124%) la del mismo periodo de 2024, que fue de 10,5 millones de euros, según ha informado este viernes la compañía.

El grupo ha explicado que sus ingresos se vieron impulsados por la incorporación de nuevas actividades y negocios, entre ellos la integración progresiva de EDA Instalaciones y Energía, cuya participación ha elevado hasta el 60% tras la adquisición de un 5% adicional durante el trimestre.

La compañía especializada en soluciones inteligentes en el ámbito de instalaciones integrales, redes de comunicaciones y tecnologías avanzadas ha destacado que sus resultados de los nueve primeros meses del año reflejan la consolidación del crecimiento y la mejora de la rentabilidad operativa del grupo, en línea con su plan estratégico 2025-2028.

"Los resultados del tercer trimestre confirman la consolidación del crecimiento rentable del grupo, avanzando en eficiencia, diversificación y generación de valor sostenible", ha señalado Anabel López, consejera delegada de Ezentis.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Ezentis se situó en 900.000 euros al finalizar septiembre, en contraste con el Ebitda negativo de 1,2 millones de euros del mismo periodo de 2024.

Para Ezentis, esta mejora en el Ebitda de 2,1 millones de euros "confirma la mejora estructural del desempeño operativo derivada de las medidas de eficiencia y control del gasto implementadas, así como de una gestión más enfocada en la rentabilidad".

A cierre de septiembre, el patrimonio neto de Ezentis se situó en 3,1 millones de euros, mientras que la deuda financiera neta subió hasta los 4,6 millones de euros, "en niveles controlados y en línea con lo previsto tras las operaciones de crecimiento inorgánico", que incluyen la compra adicional del 5% de EDA.

En el plano operativo, el grupo superó los 20,9 millones de euros en nuevos contratos adjudicados hasta septiembre, con proyectos "relevantes" en los sectores de comunicaciones críticas, infraestructuras públicas y digitalización, entre los que destacan las colaboraciones con Telefónica Móviles, Aena, la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y Barcelona Serveis Municipals (BSM).

El pasado mes de octubre, Ezentis amplió su diversificación sectorial con la adquisición del 55,65% de Elías Equipamientos Ganaderos, operación con la que entró en el sector agroindustrial y con la que busca reforzar su posicionamiento en servicios integrales de instalación y mantenimiento en entornos industriales.