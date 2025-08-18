La facturación de las empresas se dispara un 6% en junio y suma dos meses de ascensos

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de las empresas subió un 6% en junio en relación al mismo mes del año pasado, tasa casi cinco puntos superior a la de mayo y la más pronunciada desde el pasado mes de marzo, cuando aumentó un 8,9%, según el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE) publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el ascenso interanual de junio, las ventas de las empresas encadenan dos meses de subidas consecutivas tras el repunte experimentado en mayo (+1,1%).

La subida de la facturación de las empresas en junio fue consecuencia del aumento de las ventas en todos los sectores, especialmente en el suministro de energía eléctrica (+17,9%), el comercio (+6,6%) y los servicios (+6%). En la industria, la facturación avanzó un 3,4% interanual.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la facturación de las empresas se incrementó un 5,1% interanual, cifra que es 2,5 puntos superior al aumento registrado el mes anterior y con la que se encadenan diez meses consecutivos de alzas.

Dentro de la serie corregida, las ventas subieron también en todos los sectores, destacando los incrementos del suministro de energía eléctrica y agua (+14,2%), los servicios (+5,9%) y el comercio (+5,8%).

En los seis primeros meses de 2025, la cifra de negocios de las empresas registró una subida media del 3,9% en relación al mismo periodo de 2024, con las empresas de suministro de energía eléctrica y agua a la cabeza (+18,3%).

LAS VENTAS SUBEN UN 1,5% EN EL MES

En valores mensuales (junio sobre mayo), la facturación empresarial subió un 1,5% en la serie desestacionalizada, retomando los ascensos por primera vez desde el pasado mes de enero.

De los cuatro sectores analizados por Estadística, todos presentaron tasas positivas, especialmente el suministro de agua y energía, que elevó su facturación mensual un 8,8%, y el comercio (+1,3%).